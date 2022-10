Dæk var væk: Dyre biler skrællet på lufthavnens parkeringsplads

NØRRESUNDBY:Ni biler har - formentlig natten til søndag - været udsat for indbrud, mens de holdt parkeret på parkeringspladsen ved Aalborg Lufthavn.

Det bekræfter salgs- og marketingdirektør Martin Svendsen, Aalborg Lufthavn.

Tyveriet blev konstateret af politiet søndag eftermiddag.

Natten til søndag er en tyv eller flere tyve brudt ind i bilerne og har stjålet forskelligt udstyr fra de mange biler. En bil havde fået knust en rude og fået stjålet instrumentbrættet. En anden havde også fået knust ruden, og her var rattet og airbaggen stjålet. Flere af de andre biler havde også fået stjålet rat og dæk, lyder det i døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

- Det er korrekt, at vi har haft indbrud i flere biler, der holdt på vores parkeringsplads. I alt har vi fået indberetning om indbrud i ni biler. Vi er i dialog med Nordjyllands Politi om sagerne, siger salgs- og marketingdirektør Martin Svendsen fra Aalborg Lufthavn.

Tyvene havde rigeligt med mælkekasser med, da de gik på rov på lufthavnens parkeringsplads. Foto: Henrik Bo

Han og lufthavnen ærgrer sig voldsomt over tyverierne.

- Når vi har et så godt tilbud som gratis parkering til vore rejsende gæster, så er det da super ærgerligt, at de ikke kan have deres biler stående i fred på parkeringspladserne, siger salgs- og marketingdirektøren.

Lufthavnen har videoovervågning på parkeringspladserne. Og billeder herfra er overgivet til politiets efterforskere i et forsøg på at finde spor efter gerningsmanden.

- At kigge lufthavnens videoovervågning igennem er et af de efterforskningsskridt, vi har gang i. Vi har før set østeuropæere i denne slags sager, men vi holder efterforskningen bred. Vi har spor at gå efter, men at sige, at vi har en rygende pistol i forhold til at finde gerningsmanden, ville dog nok være at tage munden for fuld, er jeg bange for, lyder det fra politikommissær Ulf Munch Nielsen, der er chef for berigelsessektionen ved Nordjyllands Politi.

Ligesom lufthavnen øger overvågningen, så melder politiet også ud til alle patruljer, der kører i området, om at være ekstra opmærksomme i forhold til lufthavnens parkeringspladser.

- Når vi har set flere hændelser, så behandler vi det meget alvorligt, understreger politikommissæren, der selvfølgelig gerne vil høre fra mulige vidner, der måtte have set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet natten til søndag.

Der er endnu ikke lavet en samlet opgørelse over værdien af det stjålne fra de ni biler.

- Sådanne skadesopgørelser tager en del tid, men der er tale om tyverier fra store og dyre biler, så det er store værdier, der er stjålet for i bilerne, konstaterer Ulf Munch Nielsen.

BMW'en var nok så nydeligt sat op på mælkekasser og alle fire hjul fjernet. Foto: Henrik Bo

En af de ni biler, der blev ramt af tyveri, var en BMW fra udlejningsfirmaet Europcar.

Bente Svendsen fra Europcar fortæller, at der var tale om fire originale BMW-fælge. Hun kan ikke sige den præcise pris på fælgene.

- Men de er dyre, siger hun.

Det er første gang Europcar har fået stjålet udstyr fra en af firmaets biler, når de har holdt på parkeringspladsen ved Aalborg Lufthavn.

- Vi har også et vagtselskab, der patruljerer og overvåger vore parkeringspladser, og nu intensiverer vi indsatsen med overvågning af parkeringspladsen via vort vagtselskab. For folk skal kunne føle sig trygge ved at parkere deres bil på vores parkeringsplads, understreger Martin Svendsen fra lufthavnen.

Aalborg Lufthavn har tidligere haft denne type tyveri. Blandt andet tilbage midt i august 2018, hvor en bil blev fundet uden hjul og stillet op på fire mælkekasser på lufthavnens parkeringsplads.

Ulf Munch Nielsen bekræfter, at der tidligere har været tyverisager fra biler på lufthavnens parkeringsplads - dog ikke i helt samme store omfang som i denne omgang.