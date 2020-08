Efter 30 år blev Sara dansk statsborger: Derfor ventede hun

AALBORG:I sidste uge underskrev 85 aalborgensere erklæringer for at blive danske statsborgere, og i denne uge har yderligere 35 færdiggjort deres proces.

Dermed har Aalborg fået 120 nye danske statsborgere, der kommer fra hele verden.

I Aalborg Kommune er der således holdt otte grundlovsceremonier. Ceremonierne bliver holdt i den gamle byrådssal på Aalborg Rådhus og foretages af Dorthe Jespersgaard, der kontorchef i Borgerservice.

Ved ceremonien skriver deltagerne under på en erklæring om at overholde dansk lov og de danske værdier, herunder det danske demokrati. Herefter der er afslutning med taler, lykønskninger, Dannebrog og et glas champagne.

- Lidt for meget Ikea i mig

En af de Aalborg-borgere, der har under på erklæringen og dermed er blevet dansk statsborger, er 31-årige Sara Kitten Engstrøm fra Sverige.

Hun kom med sine forældrene til Danmark for 30 år siden, da hun var en lille baby. Men først nu har hun fået dansk statsborgerskab - og samtidig er hun fortsat er svensk statsborger.

- Der er lidt for meget Ikea i mig til at droppe mit svenske statsborgerskab, fortæller Sara Kitten Engstrøm, men tilføjer:

- Mit hjerte har altid været og vil altid være dansk.

Ventede fem år

Først i 2015 blev dobbelt statsborgerskab muligt i Danmark, så man både kunne få dansk statsborgerskab og beholde sit tidligere statsborgerskab.

Og i 2015 søgte Sara Kitten Engstrøm om også at blive dansk statsborger. En forløb, som varede fem år.

- Det er stort for os, der får dansk statsborgerskab. Det er en lang proces, og den afsluttende ceremoni er en lettelse, fortæller hun.

Corona udsatte statsborgerskaber

Den i forvejen lange vej for at få dansk statsborgerskab blev for mange ansøgere yderligere forlænget af den pludselige nedlukning grundet corona, som medførte udskydelsen af to planlagte ceremonier i marts.

De nye statsborgere vil i løbet af en måneds tid modtage et statsborgerretsbevis fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.