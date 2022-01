Efter år med studier og fodbold er Nadia Nadim nu også læge

Hun har en personlig historie som få, hun kan spille fodbold - og har i adskillige år gjort det på overordentligt højt plan - og nu kan hun også kalde sig læge.

Navnet er Nadia Nadim, og det er på hendes officielle Facebookside, hun fortæller den store nyhed.

Nadia Nadim har skilt sig ud i forbindelse med sine studier, da hun har formået at læse medicin, samtidig med at have spillet fodbold på høj plan.

Hendes første klub var Gug Boldklub. Hun har desuden tidligere spillet for Fortuna Hjørring, og spiller nu for Racing Louisville FC i USA.