Efter anholdelser: Pause i indbrudsbølge

VENDSYSSEL: Efter flere ugers indbrudsbølge i Vendsyssel er der lige nu stilstand indbruddene. I weekenden blev der således blot begået 15 indbrud i hele Nordjylland, og de fleste af dem var i Aalborg og syd for fjorden.

Det oplyser politikommissær Sune Myrup, Nordjyllands Politi.

Siden november har det ellers ikke være unormalt, at der blev begået op mod 50 indbrud på en weekend, hvoraf langt de fleste var i Vendsyssel.

Politiet har hele tiden haft en mistanke om, at det var udenlandske tyve, der stod bag mange af indbruddene. Og måske er det lykkedes politiet at få fat i nogle af de mest aktive indbrudstyve.

Fredag i sidste uge blev fire litauere nemlig anholdt og sigtet for flere indbrud, og indbrudstallet dalede allerede dagen efter.

Sune Myrup understreger dog, at det er alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt indbrudsbølgen rent faktisk er stoppet, og om de fire mænd er ansvarlige for mange af indbruddene.

- Der skal gå lidt længere tid, før vi kan sige noget om, hvorvidt der er en sammenhæng. Men vi har en mistanke om, at de fire mænd står bag massiv indbrudskriminalitet, siger han.

De fire litauiske statsborgere er blevet varetægtsfængslet. To af mændene på henholdsvis 26 og 22 år, er dog kun sigtet for tre indbrud i Hirtshals, men de to andre på henholdsvis 31 og 37 år er sigtet for en række indbrud i Tylstrup.

Indbrudsbølgen i Vendsyssel begyndte for alvor i oktober, og siden har de nordlige kommuner oplevet store stigninger i antallet af indbrud, mens Aalborg og kommunerne i Himmerland har oplevet store fald.

Politiet teori har hele tiden været, at der var flere grupperinger på spil. Både herboende kriminelle og såkaldte omrejsende kriminelle.