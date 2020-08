Efter en mejeri-ansat var testet positiv: Nu er 400 kollegaer også testet

HOBRO:Tidligere på måneden blev en medarbejder på Hobro Mejeri testet positiv for corona-smitte og blev sammen med 10 andre kollegaer sendt hjem i karantæne.

Nu har Arla testet samtlige 400 ansatte på mejeriet i Hobro, og alle test er negative. Det skriver Arla i en mail.

- Resultaterne fra både den første og den anden test viser, at ingen andre på Hobro Mejeri er smittet med COVID-19 – heller ikke de medarbejdere der arbejdede sammen med den smittede kollega, skiver Arla.

- Vi er naturligvis meget lettede over at ingen andre er blevet smittet. Resultaterne viser hvor gode medarbejderne på mejeriet er til at følge både de høje standarder for hygiejne der er på vores mejerier, udtaler pressechef i Arla, Åse Andersson, i mailen.

Produktionen på Hobro Mejeri har ikke været påvirket at den corona-smittede medarbejder.