Efter forbud til medarbejdere: Nu må politikere heller ikke ryge

NORDJYLLAND:Når regionsrådets medlemmer deltager i møder og arrangementer i deres egenskab af regionsrådsmedlem, må de i fremtiden ikke ryge imens.

Efter nogen debat vedtog regionsrådet, hvad regionsrådsformand Ulla Astman (S) kaldte ”en form for ryge-kodeks” for de 41 folkevalgte.

I november vedtog rådet et regelsæt, der forbyder ansatte i Region Nordjylland at ryge i arbejdstiden. Gør de det alligevel, kan det udløse sanktioner.

Efterfølgende har der været debat om, hvorvidt politikerne i regionsrådet også er underlagt forbuddet mod at ryge i arbejdstiden. Den socialdemokratiske gruppe foreslog, at rådet formelt vedtog dette, så der - som gruppeformand Mogens Nørgaard udtrykte det - ikke er nogen tvivl om, at den røgfri arbejdsplads også gælder regionsrådets medlemmer.

Henrik Buchhave (V) fandt det helt rimeligt, at politikerne følger de samme regler. Lis Jensen (EL) mente, det var flovt, hvis politikerne ikke opførte sig på samme måde, som man forlanger af de ansatte. At politikerne modsat de ansatte ikke kan straffes, hvis de overtræder kodekset, var efter Lis Jensens mening ikke så vigtigt.

- Jeg regner med, at rygerne i regionsrådet er så disciplinerede, at de sørger for at ryge af, før de kommer til et møde, sagde hun.

Omvendt mente Lene Linnemann (SF), at det var fjollet at træffe en formel vedtagelse. Det burde kunne ordnes i mindelighed, mente hun.