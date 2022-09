Bageri presset af kæmpe elregning - nu beder de kunderne om hjælp

HJALLERUP:84.689,61 kroner.

Så højt var beløbet på den elregning, som Preben og Susanne Ramskov modtog for deres bageri, Hjallerup Bageri og Café, for august.

Samme måned sidste år lød elregningen på 31.000 kroner. Så selvom ægteparret har gjort, hvad de kunne for spare på strømmen, så er elregningen næsten tre gange så høj i år.

- Vi har jo gjort alt for spare. Vi går snart i halvmørke i bageriet, og nogle af fryserne og kølerne er slukkede, og vi prøver på at bage, når det er billigst, fortæller Preben Ramskov.

I bageriet har Preben og Susanne Ramskov gjort, hvad de kunne for at spare på strømmen. Foto: Torben Hansen

Ring gerne i forvejen

Efter at indehaverne modtog den seneste elregning, henvendte de sig til deres kunder på Facebook. I et opslag opfordrer de til, at folk ringer og bestiller dagen før, hvis de skal bruge over 20 rundstykker, tre franskbrød eller tre stænger.

- Vi skruer helt ned, for det er også træls at stå og smide 300 rundstykker væk. Jeg er også ked af at mangle 300 rundstykker, men med de råvarepriser er det rart at få til at passe så nøjagtigt som muligt, siger Preben Ramskov.

Samtidig med at elpriserne er steget, er bageriets omsætning faldet. Foto: Torben Hansen

Hver dag noterer han, hvor meget der bliver produceret i bageriet, og hvor meget der bliver smidt ud igen. Henvendelser fra kunderne gør det nemmere for bagerne at lave den rette mængde bagværk og derved minimere spild.

- Derfor opfordrer vi folk til, at hvis de ved det, så ring eller skriv, for vi vil hellere end gerne lave det, men det er svært bare at producere, hvis det ryger ud i sorte sække bagefter, lyder det fra Preben Ramskov.

Dyster læsning

Ægteparret har drevet bageriet i 36 år, og de seneste måneder er elregningen blevet mere og mere dyster læsning.

- Det startede i juni måned, hvor vi synes, at regningen steg frygteligt, og så er det bare gået én vej. Jeg frygter for næste måned, siger Preben Ramskov.

Da elregningen for august måned kom, var den næsten tre gange så høj som sidste år. Foto: Torben Hansen

Samtidig med at deres elregninger er steget, er ægteparrets indkomst faldet.

- Folk skal jo også spare, og jeg har fuld forståelse for, at når folk skal bruge 3.000 mere om måneden til el og brændstof, så skal de finde et sted at spare. At køre til bageren og hente en kop morgenkaffe og et smurt rundstykke, er noget af det, der bliver skåret væk, siger Preben Ramskov og fortsætter:

- Før var vi to om morgenen, nu kan en sagtens klare det.

For at spare på strømmen, forsøger ægteparret at bage på de tidspunkter, hvor strømmen er billigst. Foto: Torben Hansen

Kolleger forsvinder

Når Preben kigger rundt i landskabet, kan han se, at han har mange bagerkollegaer, som er pressede for tiden.

- Bare siden sommerferien har jeg 11 kollegaer, som er lukket eller gået konkurs. Det her stopper jo ikke bare lige. Man bliver ked af det, hver gang man ser en kollega, der må lukke, siger han.

Så galt er det trods alt ikke gået i Hjallerup endnu. Men Preben Ramskov understreger, at forretningen er presset, og at det ikke kan fortsætte på samme måde.

- Hvis vi får elregninger på 80.000-100.000 fremadrettet, så er vi her ikke i hele 2023. Så er vi lukkede, det er helt sikkert. Det kan det ikke bære, siger han.

Bageriet kan ikke blive ved med overleve, hvis elpriserne fortsætter med at være så høje som nu. Foto: Torben Hansen

De høje elregninger har taget en del af arbejdsglæden fra ægteparret.

- Hvad er der ved at skulle tage af opsparingen for at gå på arbejde? spørger Preben Ramskov.

- Det rumsterer hele tiden i mit hoved. Det er så mange år, vi har været her. Hvis vi skal lukke, fordi tingene ikke kan hænge sammen længere, efter at vi har haft en fornuftig forretning i alle de år, det vil være forfærdeligt.