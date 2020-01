Efter "kæmpefejl": Regionsråd siger undskyld til borgerne i Aalborg Øst

NORDJYLLAND:Med regionsrådsformand Ulla Astman (S) i spidsen sagde et næsten enigt regionsråd tirsdag undskyld for, at regionen ”fejlagtigt har givet offentligheden det indtryk, at de praktiserende læger i Aalborg Kommune fravælger patienter i Aalborg Øst”.

Undskyldningen kom på initiativ af den konservative gruppe. Den er stærkt utilfreds med, at regionens embedsmænd i efteråret skrev i dokumenter til politikerne, at der er praktiserende læger i Aalborg, der godt vil tage nye patienter - blot de pågældende ikke bor i 9220 Aalborg Øst.

Per Larsen (K) fandt lægernes påståede adfærd stærkt kritisabel og bad om dokumentation.

Da sagen blev undersøgt, viste det sig, at der ikke aktuelt var hold i påstanden. De fleste af de Aalborg-læger, der fra tid til anden åbner for nye patienter, udelukker ikke borgere i Aalborg Øst.

Tre læger - i Svenstrup, Storvorde og Klarup - holdt kun åbent for patienter fra de respektive områder, men det skete alene for at sikre borgere her en lokal læge. Ikke for at give specielt borgere i Aalborg Øst negativ særbehandling.

At regionen beskrev situationen så forkert var ifølge Per Larsen ”en kæmpefejl, som det er vigtigt at få manet i jorden”.

Per Larsen reciterede i regionsrådssalen en artikel fra NORDJYSKE, hvori to mangeårige beboere i Aalborg Øst i kølvandet på regionens oplysninger beklagede, at deres bydel igen blev stillet i et negativt lys.

Da sagens rette sammenhæng stod klar, kaldte regionsrådsformand Ulla Astman (S) før jul sagen for ”en storm i et glas vand”. I gårsdagens møde var hun, efter at den konservative gruppe havde stillet forslag om en undskyldning, kommet på andre tanker:

- Der er tale om et klart uheldigt forløb, og jeg beklager meget, at sagsfremstillingen ikke var dækkende, lød det nu fra Ulla Astman, der uforbeholdent bakkede det konservative forslag op. Ifølge det beklager regionsrådet ”de negative konsekvenser, de fejlagtige oplysninger må have haft for borgerne i Aalborg Øst, men ikke mindst for de praktiserende læger i Aalborg Kommune”.

Ulla Astman sagde, at regionen tidligere har set læger, der fravalgte patienter fra Aalborg Øst.

- Men det er ikke længere billedet, og det er beklageligt, at forvaltningen beskrev situationen helt anderledes, end den er, sagde hun.

Næsten alle andre i regionsrådet støttede K-forslaget - kun ikke Dansk Folkeparti, der mente, at Ulla Astman tidligere havde beklaget tilstrækkeligt.

Andre gik også fra mødet med en undskyldning. Lene Linnemann (SF) undskyldte på mødet over for regionsrådskollegaen Anny Winther (V), at hun og Venstre-kvinden før jul havde ”skændtes i to-tre timer” om læger og deres moral.

- Men jeg troede jo på, at regionens oplysninger var rigtige. Det var de så beklageligvis ikke, konstaterede folkesocialisten.