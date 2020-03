Efter konkurs og tvangsaktion: Nordjysk megalandbrug har millionoverskud

ARDEN:En af landets største landbrugsbedrifter med køer, Tinghøjgård ved Astrup mellem Hadsund og Arden, er efter konkurs og en tvangsaktion i 2017 nu på rette vej.

Bedriften, der inden konkursen bestod af 13 selvstændige ejendomme, et samlet areal på knap 1000 hektar og omkring 1100 malkekøer samt næsten 600 kvier, blev i maj 2018 købt af den østjyske stålkonge, Morten Kristoffer Larsen. Sammen med sin bror ejer han i forvejen Euro Steel Danmark i Hedensted.

Og det er lykkedes den østjyske erhvervsmand at rette op på den store landbrugsbedrift. Det viser det første regnskab, som selskabet netop har offentliggjort.

Tinghøjgård med 1100 køer, er én af de største leverandører til Arla. Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix

Overskuddet for de første 18 måneders ejerskab endte før skat på 2.478.227 kroner - mens der stod 807.666 tilbage på bundlinjen, da skatten var trukket fra.

I regnskabet står der "Årets resultat levede op til forventningerne og anses af selskabets ledelse som tilfredsstillende."

Regnskabet blev afsluttet den 30. september i fjor, mens Morten Kristoffer Larsen købte den store gård den 14. maj 2018.

Har tilført 20 millioner kroner

Da mælkeprisen har været stabil og over gennemsnittet og foderpriserne har været lave, kommer de fleste af landets mælkeproducenter ud med sorte tal på bundlinjen - således også Tinghøjgård.

Tinghøjgård Arden A/S Regnskabsperiode: 14. maj 2018 - 30. september 2019 Bruttoresultat 23.904.703 Resultat af ordinær primær drift 7.675.321 Ordinært resultat før skat 2.478.227 Årets resultat 807.666 Aktiver 137.856.331 Egenkapital 22.807.666 Gennemsnitligt antal ansatte 17 VIS MERE

Resultatet er dog påvirket af ekstraordinære afskrivninger på ejendomme på 490.000 kroner.

Af regnskabet fremgår det også, at virksomheden er tilført 20 millioner kroner, men det er ikke oplyst, hvad pengene er brugt på.

De har ikke været muligt at få en kommentar fra Morten Kristoffer Larsen til regnskabet.

På tvangsauktion med stort tab

Tinghøjgård blev solgt på tvangsauktion i december 2017, efter at den oprindelige ejer Bøje Pedersen, hans hustru Karen og de to sønner Karsten og Karl alle fire blev erklæret personlig konkurs.

Gælden til Nykredit og Jyske Bank lød på omkring 200 millioner kroner, og efter at skifteretten havde afsagt et dekret om, at Bøje Nedergård Pedersen og hans familie blev taget under konkursbehandling blev der anmeldt krav mod konkursboerne på 320 millioner kroner.

I omkring et halvt år forsøgte landbrugsmægler Evald Borup, at sælge den store gård for 172 millioner kroner, men uden resultat.

Tvangsaktionen blev holdt i december 2017, og selvom retssalen i Aalborg var fyldt til bristepunktet, kom der kun ét bud.

135 millioner kroner lød buddet, da hammeren faldt. Køberen var Nykredit Realkredit. Med omkostninger kom købeprisen til at lyde på 141 millioner kroner.

Det var nok til, at Nykredit Realkredit i første omgang undgik tab, men i stedet blev ejer af det store landbrug ved Astrup.

Jyske Bank måtte indkassere et tab på cirka 60 millioner kroner, ligesom en lang række mindre kreditorer måtte se deres udestående som tabt.

Da Bøje Nedergård Pedersen overtog gården ved Astrup var der 40 malkekøer. Da han gik konkurs i 2017 var der mere end 1100. Arkivfoto Michael Bygballe

Har købt konkursramt gård ved Als

Af det offentliggjorte regnskab kan man se, at Morten Kristoffer Larsen købte Tinghøjgård for knap 120 millioner kroner. Det betyder, at Nykredit har måtte tage et tab for at komme af med landbruget.

De 120 millioner kroner, Morten Kristoffer Larsen har betalt, må dog vurderes at være et lille greb i lommen. Ifølge Berlingskes opgørelse over Danmarks rigeste i 2018 var han sammen med sin bror, Michael Kristoffer Larsen, nummer 100 på listen. Berlingske vurderede de to brødre til at være god for 1,3 milliarder kroner.

Udover Tinghøjgård ved Astrup, har Morten Kristoffer Larsen også købt et konkursramt kvægbrug ved Als, øst for Hadsund. Det blev købt for 11,5 millioner kroner og fungerer i dag som kviehotel for Tinghøjgård. Der er der cirka 650 kvier.

Selskabet Tinghøjgård Als A/S kom ud af regnskabsåret 2018-2019 med et underskud på 599.039 kroner, der betegnes som "utilfredsstillende."