Efter Mette F.'s nye restriktioner: Vi står til at miste en halv million i tabt omsætning

AALBORG:- Jeg er virkelig skuffet og frustreret. Det er ved at udvikle sig til en hetz mod hele restaurationsbranchen. Der er ikke nogen som helst evidens for, at det har en effekt, om vi lukker klokken 22 eller 24.

Sådan siger Mathias Walther, der er indehaver af Helmuth Bar & Kitchen i Aalborg, få minutter efter, at Mette Frederiksen fredag eftermiddag holdt pressemøde og lagde nye nationale restriktioner for nattelivet frem. De gælder frem til 4. oktober.

Restauranter, cafeer og barer skal lukke klokken 22 - og der er krav om mundbind både blandt ansatte og gæster.

- Mundbindet kan vi sagtens leve med, men lukketidspunktet og forsamlingsforbuddet på 50 personer er superhårdt for os - og fjerner stort set vores forretningsgrundlag. De nye restriktioner kommer til at koste ca. en halv million kroner i tabt omsætning de næste tre weekender, siger Mathias Walther.

- For en forretning som vores er det hele forskellen at kunne holde åbent til klokken 2 om natten, siger Helmuth-ejeren, der de seneste tre uger har glædet sig over at kunne holde åbent til klokken 2.

- Jeg synes, det er grotesk, at det igen er restaurationsbranchen, der må tage hele regningen, og jeg så gerne, at man erstattede krone til krone. I værste fald kigger vi - og mange af vores kolleger - ind i en stensikker konkurs, siger Mathias Walther.

Mette Frederiksen sagde vel noget om, at der kunne blive tale om noget kompensation til dem, der skal lukke tidligere?

- Det klinger meget hult. Det var først for en måned siden, at vi fik kompensationen for nedlukningen i foråret, og det er tre til fire måneder for sent. Lige nu lever vi kun på bankens nåde, siger han.