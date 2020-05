Efter møde med politiet: Stor gymnasie-afslutning ændres

NORDJYLLAND:Det bliver alligevel ikke en fælles afslutning for de 250 afgangselever på Nørresundby Gymnasium, som der ellers var lagt op til.

Arrangementet bliver gennemført men klassevis, så der ikke er flere deltagere end til normal undervisning.

Det fortæller DR P4 Nordjylland.

Gymnasiets rektor Søren Hindsholm har haft et møde med Nordjyllands Politi, der har fortalt, at der ikke var noget ulovligt i arrangementet, men at de ikke synes det var en god idé, at der var så mange mennesker samlet - som uddannelsesinstitutioner ellers har lov til.

Fejringen af afslutningen på to eller tre års skolegang på gymnasium eller HF bliver ikke så festlig som den plejer. Arkivfoto: Søren Hindsholm

Det ærger rektoren.

- Jamen, jeg ærger mig på elevernes vegne. De havde set frem til det her i to eller tre år, og de får ikke så meget. Det her kunne være gennemført uden risiko, men det er jo vilkårene, siger rektoren til DR P4 Nordjylland.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar til sagen, men han oplyser i en sms-besked, at han ikke udtaler sig yderligere om sagen før han har været i DR's P1 Program "Shitstorm" på lørdag.

Mente riskoen var lille

Nørresundby Gymnasium havde ellers lagt op til at samle de omkring 250 afgangselever og deres lærere i skolens kantine, hvor der ville blive serveret morgenmad og uddelt kåringer, og eleverne skulle derefter udenfor og spille rundbold.

Dagen skulle slutte med en frokost i kantinen, hvor der ville blive serveret øl og vin.

Rektor Søren Hindsholms begrundelse for, at holde samle de 250 elever var, at der kun havde været én smittet elev på gymnasiet.

- Det er jo efterhånden nemmere at finde ti veganere i Nordjylland, end det er at finde én med corona.

Nu bliver arrangementet gennemført, så hver klasse holder sig hver for sig.