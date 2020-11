Efter Mogens Jensens afgang: - Dette her er starten

Der skulle kun gå få minutter fra, at Mogens Jensen meddelte offentligt, at han trækker sig som Fødevareminister, til at lederne af partierne i oppositionen gjorde opmærksom på, at den ulovlige instruks ikke var udstukket af ham, men af statsminister Mette Frederiksen.

Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, at der bliver "sparket nedad".

- Nu er Mogens Jensen (S) den, der er blevet ofret. Sådan er politik nogen gang.

- Men dette her er starten. For forløbet skal undersøges til bunds, så vi kan finde ud af, hvad statsministerens ansvar er, siger Jakob Ellemann-Jensen.

På twitter skriver lederen af Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, at han også støtter op om en undersøgelseskommission.

- ... Mette Frederiksen må tage sit ansvar!, skriver han blandt andet.

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, går så langt som at sige, at statsministeren og resten af regeringen bør gå af og udskrive valg.

Også hos de konservative er holdningen, at Mette Frederiksen sidder med et lige så stort ansvar, som Mogens Jensen.

Partier støtter op om Mogens beslutning

På den anden side af midten er der også enighed om, at det er en god beslutning, som Mogens Jensen har truffet.

- Fornuftigt at fødevareministeren har trukket sig. Alt har tydet på, at han har overhørt klare advarsler fra sundhedsmyndighederne om risikoen for mutationer i corona på mink, og endda har undladt at informere Folketinget. Det kan vi selvfølgelig ikke bare ignorere, skriver politisk ordfører for Enhedslisten, Pernille Skipper, på twitter.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, nøjes med at skrive, at det var en klog beslutning - noget hun også har meddelt statsministeren.

- Klogt at Mogens Jensen trækker sig. Der var ingen andre vej frem. Det har jeg også meddelt statsministeren tidligere idag, skriver hun.

Hun mener dog heller ikke, at afskedigelserne stopper med Mogens Jensen.

Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, bør også gå af, siger Pia Olsen Dyhr til Ritzau, efter at have læst fødevareministerens redegørelse.

- Efter at have læst redegørelsen har jeg ikke tillid til Henrik Studsgaard, siger hun.