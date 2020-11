Efter nyt pressemøde: Her er de fem væsentligste punkter

Restriktionerne er ikke krav, og på pressemødet blev det understreget, at det ikke er ulovligt at krydse kommunegrænserne.

Men rigspolitichefen sagde også, at politiet vil holde skarpt øje med trafikken sydover.

- Vi kommer til at holde øje med den trafik, der foregår sydover fra de syv kommuner. Aftager den trafik ikke, så kommer vi til at rapportere det, og så må vi se, hvad det kommer til at betyde for regionen, sagde Thorkild Fogde.

- Kan vi se, at der tæt trafik til Aalborg, så kan det i sidste ende komme til at gå udover Aalborg.