Efter øretæve: Vi har sundet os

NORDJYLLAND: - Jeg har det ok. Vi har sundet os ovenpå det, der er sket.

Reaktionen på det voldsomme valgnederlag til Dansk Folkeparti var afdæmpet fra partiets største stemmesluger og grand old man i Nordjylland Bent Bøgsted.

- Det var lidt overraskende, at vi gik så meget tilbage. Det havde vi ikke lige set komme. Vi var da klar over, at vi ville gå tilbage, men at vi skulle gå under 10 procent, det havde vi ikke set komme, lyder det fra Bent Bøgsted.

Han kalder det trist, at han nu må vinke farvel til to kolleger i Folketinget.

- Det er altid træls at sige farvel til kolleger, der gør en stor indsats. Men det er jo vælgernes dom, siger DF'eren.

Han er ikke så bange for DFs svækkede position.

- Det har flere af de andre partier lige fra Socialdemokratiet over de Radikale, Venstre og de Konservative prøvet. Nu har vi lige en nedtur her, og så skal vi nok komme tilbage næste gang, kommer det optimistisk fra Bent Bøgsted.

Ikke tale om nedsmeltning

Han afviser, at der er tale om en nedsmeltning a la den Liberal Alliance var ude for ved valget.

- vi har selvfølgelig nogle gode kolleger, som vi kommer til at mangle inde på Christiansborg, men ellers er partiet intakt, og så dårligt er det heller ikke. Vi har stadig 16 mandater og er stadig det tredjestørste parti i Folketinget, så vi skal nok klare os. Nu skal vi have efterrationaliseret det her valg. Hvad er gået skævt, hvad kunne vi have gjort bedre, hvad kan vi lære af det til næste valg, og det er det, vi skal bruge tiden til, siger Bent Bøgsted.