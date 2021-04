Efter politiets ulovlige aktion: René Larsens far løsladt

Fredag eftermiddag blev René Larsens far løsladt. Han var ellers varetægtsfængslet frem til 11. maj for at slå en betjent i nakken i lørdags under en større aktion i Nibe, hvor politiet anholdt hans søn, som var stukket af fra det opholdssted, han har været anbragt på af Vesthimmerlands Kommune.

Løsladelsen er en direkte følge af, at politiets aktion har vist sig at være ulovlig. Aktionen foregik nemlig i farmors hjem. Serviceloven giver kun kommune og politi lov til at gå ind i boligen hos dem, der har forældremyndigheden over barnet, der er tvangsanbragt.

"Begrundelsen for løsladelsen er, at den afdækkede tvivl om hjemlen har ført til, at der ikke længere er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at opretholde en varetægtsfængsling", hedder det i begrundelsen fra anklagemyndigheden, der ikke har yderligere kommentarer.

Ph.d. stipendiat Lotte Helms fra SDU har en forklaring på, hvorfor sagen nu sandsynligvis ikke længere er alvorlig nok til at opretholde fængslingen af Michael Larsen.

- Når der skal være tale om paragraf 119 i straffeloven, så skal der være tale om en tjenestemand i funktion. Men der er jo ikke tale om en tjenestemand i funktion, hvis politiet er gået ind med en ulovlig hjemmel. Så er vedkommende jo ikke på arbejde. Og så er der sikkert ikke længere tilstrækkeligt grundlag for at opretholde en varetægtsfængsling, siger Lotte Helms.

Men Nordjyllands Politi har samtidig oplyst, at straffesagen mod Michael Larsen kører videre, og Lotte Helms vurderer, at anklagemyndigheden nu vil gå efter en tiltale efter paragraf 244, som taler om simpel vold. Den slags sager vil typisk give 30 til 40 dages ubetinget fængsel.