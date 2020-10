Efter pressemødet: Her er tiltagene der skal begrænse coronasmitten

NORDJYLLAND:Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt fredag aften pressemøde om nye tiltag for at mindske spredningen af coronasmitte.

Allerede torsdag sagde statsministeren at en stor stigning i antal smittede ville føre til nye corona-restriktioner.

Fredag formiddag offentliggjorde Statens Serum Institut (SSI) det højeste antal nye smittede i Danmark under coronakrisen.

859 var registreret smittet med coronavirus det seneste døgn. Herudover var yderligere tre coronarelaterede dødsfald registreret. Det betyder, at det samlede antal døde nu er på 697.

Det fik statsministeren til at indkalde til pressemøde klokken 18.30 i statsministeriet.

Flere nye tiltag

På mødet fortalte statsministeren, at de nuværende foranstaltninger fortsætter frem til 2. januar.

Herudover bliver der fortaget følgende:

* Forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til ti personer i hele landet. Det gælder fra mandag i foreløbig fire uger.

* Der indføres forbud mod at sælge alkohol i detailhandlen og kiosker efter klokken 22.

* Der indføres krav om brug af mundbind eller visir indendørs på alle offentlige steder fra 29. oktober frem til 2. januar. Det gælder blandt andet i supermarkeder, ungdomsuddannelser og sundhedsvæsnet.

* Kravet om mundbind eller visir i den offentlige transport forlænges til 2. januar.

* Restauranter, barer og caféer skal fortsat lukke klokken 22 i hele landet frem til 2. januar.

* Der er krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant, bar eller café frem til 2. januar. Det gælder både gæster og ansatte.

* Der er forbud mod at indtage alkohol i busser - herunder partybusser.

* Der er skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem. Syv kommuner i Nord- og Vestjylland har indført besøgsforbud på alle plejehjem.

* Både private og offentlige arbejdspladser opfordres fortsat til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra i det omfang, det er "muligt og hensigtsmæssigt".

* Alle danskere opfordres til ikke at ses med mere end ti forskellige personer den kommende tid.

Vil fremlægge varslingssystem

Endelig planlægger regeringen at fremlægge et varslingssystem inden for kort tid. Det skal vise, hvad regeringen vil gøre, hvis smittetallet stiger eller falder. Dermed kan danskerne få bedre indblik i, hvad der kan komme til at ske.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) var også med på pressemødet, hvor han oplyste, at kontakttallet er steget til 1,2, hvilket betyder, at 10 smittede giver smitten videre til 12 andre personer.