Efter rejsekollaps: Nu aflyses fly fra Aalborg Lufthavn

NORDJYLLAND:Krakket i det store britiske rejseselskab Thomas Cook, som ejer Spies, får nu direkte virkning for mange nordjyske passagerer.

Efter planen skulle et fly fra selskabet Jet Time bringe op mod 148 passagerer fra Aalborg Lufthavn til Larnaca på Cypern mandag eftermiddag, men det kommer ikke til at ske.

Flyselskabet har fra Spies fået besked på, at flyet ikke skal bringe passagerer med til Cypern.

- Som som leverandør til Spies har vi fået information fra dem om, at de indstiller deres flyafgange mandag, og det inkluderer også de flyafgange, vi flyver for dem, siger vicepresident Birthe Madsen fra Jet Time.

Aflysningen omfatter flyafgangen kl. 17.45 fra Aalborg Lufthavn til Larnaca på Cypern. En afgang, hvor 148 passagerer skulle have været med, oplyser hun.

Rent faktisk letter flyet fra Jet Time - men uden passagerer. Det flyver tomt til Cypern for at hente passagerer hjem til Aalborg, fortæller Birthe Madsen.

Efter planen ankommer flyet fra Larnaca til Aalborg Lufthavn kl. 03.30 natten til tirsdag

Jet Time er kun leverandør til Spies, og passagerer, der skulle have været afsted fra Aalborg, skal kontakte Spies for at høre, hvad de så skal gøre.

Spies/Thomas Cook Airlines Scandinavia havde tidligere mandag oplyst, at rejser med andre flyselskaber end Thomas Cook Airlines godt kunne gennemføres. Nogle pakkerejser med Spies er med rutefly fra for eksempel SAS-fly. Men Spies-ture med Jet Time mandag er altså aflyst ud af Danmark.

