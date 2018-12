Efter rekordmange overtrædelser: Nordjysk ordfører vil undersøge hårdere straf til stalkere

NORDJYLLAND: Efter NORDJYSKE afdækkede, at antallet af nordjyske overtrædelser af polititilhold er eksploderet i 2018, vil nordjyske folketingspolitikere nu undersøge forholdene til bunds.

NORDJYSKE skrev torsdag at polititilhold i Nordjylland blev overskredet 882 gange i 2018. Det er svimlende tre gange så meget som året før - og det højeste antal nogensinde.

Det er et problem, mener retsordfører Preben Bang Henriksen (V).

For ham lyder det som om, at det er straffen, der mangler gennemslagskraft.

– Vi må forsøge, at undersøge det her til bunds og finde ud af, hvilke straffe der er for at overtræde et polititilhold, siger han.

Medlem af retsudvalget Rasmus Prehn (S) mener også, at tendensen skal undersøges.

– Vi må følge det her tæt, og fremlægge tallene for justitsministeren. Fortsætter det, så bliver vi nødt til at handle på det, siger Rasmus Prehn (S).

Skrue bissen på

Netop en undersøgelse af strafferammen er løsningen ifølge Preben Bang Henriksen.

– Det lyder for mig, som om at straffen for at overtræde et tilhold ikke er afskrækkende nok. Lovgivningen blev lavet, fordi Venstre ønsker at gøre op med den form for chikane, siger retsordføreren.

Rasmus Prehn (S) mener også, at man skal kigge på straffen, men at det ikke alene er nok til at løse problemet.

– Hvis folk omkostningsfrit kan lade være med at leve op til tilholdene, så hjælper det ikke kun at skrue op for straffen. Løsningen må være en kombination af højere straf for at overtræde tilhold og en kontrol på områder, siger Rasmus Prehn (S).