Efter stor aktion: Mand druknet under dyk med en kammerat

THY:En 42-årig mand fra Sønderjylland er mandag eftermiddag druknet efter at have dykket ved stranden ved Helligsø i Thy. Det fortæller Simon Skelkjær, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet fik klokken 15.20 anmeldelsen om, at to mænd havde dykket i Limfjorden, men at det kun var den ene, der var kommet op.

Derfor blev forsvaret, politiet og kystredningstjenesten sendt ud til en stor redningsaktion med helikopter og både.

Da helikopteren kom frem, fandt redningsfolkene manden på bunden af søen og fik ham efterfølgende ind på land klokken 16.10.

Her stod ambulancefolk klar til at behandle ham, men manden blev senere erklæret død.

De pårørende er underrettet.