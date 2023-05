Efter syv år i psykiatrien: Topfigur stopper pludseligt

NORDJYLLAND:Den nu tidligere direktør i Psykiatrien i Region Nordjylland, Anette Sloth, er stoppet i sin stilling som psykiatridirektør.

Det bekræfter formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Nordjylland, Vibeke Gamst (K), og regionsrådsformand i Nordjylland, Mads Duedahl (V), til Nordjyske. Det samme gør medlemmer af regionens sundhedsudvalg, som fortæller, at de har modtaget en mail om, at Anette Sloth ikke længere er direktør i psykiatrien.

På en telefonsvarer siger Anette Sloth også selv, at hun er stoppet i Region Nordjylland.

Ifølge Vibeke Gamst har Anette Sloth selv været med i beslutningen om at stoppe.

- Det er Anette Sloth, der selv har taget initiativet, fortæller hun.

Hvorfor den nu tidligere direktør er stoppet og under hvilke vilkår, det er sket, kan Vibeke Gamst ikke sige noget om, ligesom hun heller ikke endnu ved, hvem der skal tage over for Anette Sloth.

Hun henviser til konstitueret regionsdirektør Roeland Løfberg, som det dog ikke er lykkedes Nordjyske at få en kommentar fra.

Anette Sloth overtog jobbet som direktør for Psykiatrien i Region Nordjylland i januar 2016 efter en periode som konstitueret psykiatridirektør. Før da arbejdede hun som sygeplejefaglig vicedirektør. Hun nåede at være psykiatridirektør i Region Nordjylland i godt syv og et halvt år.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anette Sloth, men på sin LinkedIn-profil har hun beskrevet sin nuværende stilling som "ledig".