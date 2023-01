Har tabt 130 millioner kroner: Lukker selskabet med et underskud på yderligere 50 millioner kroner

VRÅ:Det har i mange år været en dårlig forretning for selskabet DanPiglet i Vrå at lave smågrise.

Faktisk har det været så dårligt, at sidste års regnskab endte med et underskud på 29,3 millioner kroner - hvilket betød, at det samlede underskud de seneste 14 år er steget til over 130 millioner kroner.

Regnskabsgrafik for DanHatch 2021 Michael Sand

Det fik koncernchef Kristian Kristensen til at proklamere, at nu skulle det være slut, og var økonomien ikke blevet bedre inden for "kort tid", ville man slagte alle grise og lade staldene stå tomme.

Nu er der blevet stille på de gårde, som DanPiglet i flere år har forsøgt at sælge.

Det fortæller Henning Haahr, der er administrerende direktør i Danish Agro, til mediet Agri Watch.

Danish Agro ejer sammen med DLG koncernen DanHatch, som DanPiglet er en del af.

- Anlæggene er solgt eller saneret, og smågrisene er solgt, så vi er færdige med at afvikle. Nu kan DanHatch koncentrere sig om det, de er bedst til - nemlig fjerkræ, siger han til Agri Watch.

DanPiglet A/S Har været ejet Danish Agro og DLG siden 2001, hvor man overtog det fra KFK. Er formelt en del af DanHatch Holding A/S, der der er ejet ligeligt mellem Danish Agro og DLG. Hed tidligere DPL Invest og har omfattet 21 ejendomme med 20.000 årssøer, 500.000 smågrise og 100.000 slagtesvin. Har reelt været under afvikling, siden Danish Agro og DLG overtog selskabet. 1. januar 2022 havde selskabet syv anlæg med 7912 årssøer, der producerede 245.177 smågrise. Herudover var der 50 ansatte. 1. januar 2023 er al produktion lukket ned. Der er fem anlæg, der stadig er til salg. VIS MERE

Underskud på 50 millioner kroner

Nedlukningen kommer dog med en pris.

Selskabet kommer således ud af sit sidste regnskabsår med et underskud på 50 millioner kroner, fortæller Henning Haahr.

- Størrelsen på underskuddet skyldes ikke kun afviklingen, men også markedsforholdene. Vi har solgt 180.000 grise i løbet af 2022, og alle har været med tab, siger han til Agri Watch.

I forbindelse med det seneste regnskab havde DanPiglet forventet et underskud i 2022 på 20-25 millioner kroner

Det har været en ambition for DanHatch at sælge griseproduktionen og fokusere på udrugning af daggamle kyllinger siden 2014.

Det er da også lykkedes at sælge en del af de oprindelige 21 gårde til blandt andre medinvestorer og driftsledere. Siden 2016 er det dog ikke lykkedes at afhænde de resterende syv gårde.

I løbet af 2021 er det så lykkedes at sælge yderligere to gårde, så der nu er fem tilbage, og dem forventer Henning Haahr at komme af med, når der kommer en balance i markedet.

DanPiglet havde for et år siden 50 ansatte, men det er reduceret i takt med salg og nedlukninger. I dag er der én mand på lønningslisten, der vedligeholder de tomme anlæg, der er til salg.

Vil koncentrere sig om kyllinger

DanPiglet har hovedkontor sammen med DanHatch ved Vrå, mens produktionen af smågrise er sket andre steder i landet.

DanHatch-koncernen har rugerier i Danmark, Finland, Polen og Frankrig.

I 2021 solgte DanHatch 472 millioner daggamle kyllinger. I 2022 har man dog udvidet udrugningskapaciteten, så den fremover bliver på 575 millioner kyllinger.

De senere år har koncernens omsætning ligget meget stabilt omkring 1,1 milliard kroner.