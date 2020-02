Efter tre virussmittede danskere: Læge maner til ro - ikke farligt at gå rundt herhjemme

DANNMARK:Tre danskere er i udlandet blevet smittet med coronavirus.

Og det er vigtigt at notere, at de fik virusset på ture i udlandet, mener overlæge Anne Hempel-Jørgensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derfor er der ingen grund til, at borgere i Danmark er bekymret for at få virusset her.

- Så længe der ikke er smittespredning i Danmark, skal man ikke være bekymret for at færdes her.

- Man er ikke i risiko for at blive smittet med coronavirus ved at færdes frit rundt i Danmark, og det synes jeg, er et væsentlig budskab for danskerne, siger hun.

Smittet på skiferie

Torsdag blev der første gang konstateret coronavirus i Danmark. En mand havde været på skiferie i de nordlige egne af Italien, hvor der for nylig kom et udbrud af den potentielt dødelige virus.

Dagen efter blev endnu en person hjemvendt fra skiferie i Italien testet positiv for virusset, og lørdag morgen viser en test, at en tredje person er smittet.

Det er en ansat på Aarhus Universitetshospital, der er kommet hjem fra en konference i den tyske by München. Her var han i kontakt med en italiener, der senere er testet positiv for coronavirusset.

At smitten er sket i udlandet gør også arbejdet nemmere for Styrelsen for Patientsikkerhed med at opspore andre, der kan være blevet smittet efterfølgende.

- Så længe det er importerede tilfælde, som jeg vil kalde det, er det nemmere for os. De tre tilfælde, vi har, tager vi én ad gangen.

- Så identificerer vi, hvor de har været henne, hvem de har været sammen med i den periode, og hvor de kan have smittet andre henne. Så tager vi kontakt til dem, siger Anne Hempel-Jørgensen.

Karantæne

De, der kan have været udsat for smitte, kan komme i karantæne i to uger. Hvis der dog på et tidspunkt bliver konstateret rigtig mange tilfælde af virusset i et land, giver det ikke længere mening at isolere folk, mener overlægen.

- Jeg kan ikke give et absolut tal for det, men hvis man får rigtig mange smittede i et land, vil man prioritere dem, der bliver mest syge af sygdommen.

- Så bliver de taget ind på sygehuset til behandling, mens de mindre syge kan være ude i samfundet, ligesom man gør under en almindelig influenzaepidemi.

- Det er dog slet ikke der, vi er nu, siger Anne Hempel-Jørgensen.

Styrelsen for Patientsikkerhed forventer ikke en snarlig smittespredning i Danmark, pointerer hun.

/ritzau/