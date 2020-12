Efter voldsom smittestigning i Aalborg: Nu taler borgmesteren

AALBORG:- Hold jul med glæde - og med meget stor forsigtighed.

Sådan lyder den klare opfordring fra borgmesteren i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), efter de seneste dages og ugers smitteudvikling, hvor tallene stort set kun har bevæget sig i én retning: den gale.

23. november blev ni aalborgensiske borgere konstateret smittet - 16. december var tallet 128. Så udviklingen taler sit tydelige sprog: Smitten stiger markant, og det samme gør antallet af indlæggelser, der i øjeblikket ligger på 35 i Region Nordjylland.

- Hold jul med glæde - og med meget stor forsigtighed, lyder budskabet fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Foto: Claus Søndberg

Udviklingen bekymrer Thomas Kastrup-Larsen, der appellerer kraftigt til, at alle viser samfundssind.

- Vi står over for en jul, hvor coronaen kommer til at spille en stor rolle, så jeg kan kun opfordre til, at alle gør deres yderste - og tænker sygdommen ind i deres julefejring. Smitteniveauet er bekymrende højt, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Alle sammen, siger han.

Jeg kan kun opfordre til, at alle gør deres yderste - og tænker sygdommen ind i deres julefejring. Smitteniveauet er bekymrende højt, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Alle sammen. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester, Aalborg Kommune

Nu er det op til hver enkelt

Kommunen har dog ingen konkrete tiltag på tegnebrættet. Og borgmesteren har også svært ved at se, at der kan gøres mere politisk.

- Restriktionerne er allerede strenge. Det meste er i forvejen lukket ned, og detailhandlen lukker ned mellem jul og nytår, siger Thomas Kastrup-Larsen og tilføjer:

- Men vi er selvfølgelig i løbende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har jo set, at tingene kan ændre sig fra dag til dag.

I stedet mener borgmesteren, at ansvaret i høj grad ligger hos den enkelte borger i en juletid, hvor mange forsamles indendørs, hvilket øger smitterisikoen.

- Tallene taler sit tydelige sprog, og signalet kan ikke være mere tydeligt: Vi bliver nødt til at tænke os om og passe på, så smitten ikke kommer fuldstændig ud af kontrol, siger Thomas Kastrup-Larsen, der ser frem til at tage hul på et nyt år med et nyt våben: coronavacciner.

- Jeg håber, at vi kan komme i gang med vaccinerne mellem jul og nytår, og at vi derfor snart vil se en begyndende normalisering af vores samfund. Men indtil da må vi hanke op i os selv. Det er strengt nødvendigt.