Efter at have været lukket 11 timer: Motorvej er nu helt åben

HANDEST/PURHUS:Da de to ulykker i henholdsvis nord- og sydgående retning skete med ti minutter mellemrum omkring klokken 9.30 torsdag morgen mellem Purhus og Handest, lød det fra Vejdirektoratet, at man regnede med at have vejen åbnet og ryddet ved middagstid.

Sådan skulle det dog ikke gå.

Ulykken var voldsom og involverede henholdsvis mindst to lastbiler og 16 biler i sydgående retning, og fire lastbiler og tre biler i nordgående retning. To døde i ulykken, mens tre blev lettere såret og kørt på sygehuset.

Ulykken var for stor til, at motorvejen kunne åbne omkring middag, som første melding lød på. Foto: Henrik Bo

Vicepolitiinspektør Henrik Skals fra Nordjyllands Politi fortalte tidligere i dag til Nordjyske, at det tog noget tid før oprydningsarbejdet overhovedet kunne komme igang.

Det skyldtes, at den lastbilschaufør, der var omkommet, var klemt fast, og at en lastbil tabte en stor mængde Leka kugler, som skulle ryddes op i første omgang.

Og da oprydningsarbejdet først var gået i gang, begyndte der at blive mørkt.

- Det kæmper vi en del med, fortalte vagtchef René Kortegaard torsdag aften.

En 35-årig polsk lastbilchauffør og en 40-årig mand fra Himmerland omkom i ulykken. Den 40-åriges pårørende er underrettet, mens politiet er kontakt med deres internationale netværk for at underrette chaufførens. Foto: Henrik Bo

Omstændighederne betød altså, at oprydningsarbejdet trak ud.

Først omkring klokken 18 blev der åbnet et spor i motorvejens sydgående retning. Køen var dog så omfattende, at Vejdirektoratet første kunne melde, at trafikken flød normalt klokken 20.45.

Nordgående retning blev åbnet op omkring 22.30, efter at have været spærret i 11 timer