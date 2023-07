Efter weekendens redningsaktion: Gode råd når du padler

NORDJYLLAND:Efter søndagens redningsaktion ved Als, hvor to paddle-boardere måtte reddes ind, efter de var drevet flere kilometer til havs, har sat fornyet fokus på, at søsport skal dyrkes med respekt for vejret og havet.

- Det kunne være endt fatalt for de to personer på SUP, og der kommer formentligt flere af den slags redninger i løbet af sommeren.

- Fra land er det vanskeligt at vurdere, hvor kraftig vinden er ude på vandet, så derfor er det en god idé at spørge livredderne til forholdene, før du tager på vandet. Er der fralandsvind, bør du altid være ekstra varsom – særligt hvis du er nybegynder, siger Anders Myrhøj, der er kystredningschef hos TrygFonden Kystlivredning i en pressemeddelelse fra TrygFonden.

Når du ligger sådan her på brætter, så ligger du stabilt, og du er ude af vinden - så kan du i god ro og mag padle dig i land med faste tag. Arkivfoto: bente Poder

Står du med dit SUP-board og vil til havs, så er her en stribe gode råd fra Kasper Brix, der driver North Shore Surf i Løkken - rådene stammer fra denne artikel fra 2021:

1 Brug en våddragt

Brug en våddragt. Ja, det er sommer, vandet er 18-20 grader varmt, men det er stadig ret koldt, hvis du skal være ude i længere tid. Og på et eller andet tidspunkt ryger du i baljen.

2 Brug din leash

Brug leash på dit board - det er den snor, der sidder fast på boardet, og du binder fast om anklen, så boardet bliver hos dig, når du ryger i vandet.

3 Brug en vest

Hav en svømme/flydevest på. Et SUP-board er et søfartøj i lovens forstand, og det er faktisk et lovkrav, at der skal være redningsmidler til alle om bord - og som sagt: Tag den på.

4 Tag telefonen med på havet

Få fat på et vandtæt etui eller pose til din telefon, så du kan ringe efter hjælp, hvis noget løber helt af sporet.

5 Indøv en nødprocedure

Indøv en nødprocedure: Læg dig ned på brættet og brug armene til at padle ind. På den måde er du så meget ude af vinden, som det kan lade sig gøre.

6 Tjek vejret og havet

Tag bestik af havet og vejret: Fralandsvind er lumsk, fordi vandet er fladt og ser indbydende ud - men du kan hurtigt drive ud, hvis det blæser meget. Omvendt er pålandsvind din ven, for den sender dig retur til kysten. Men bølgerne bliver højere. Er du i tvivl, om hvorvidt dine evner rækker, så bliv inde.

7 Er du helt ny på SUP? Tag et kursus

Tag et kursus, lær af dem, der har øvet sig i årevis. Ingen af os er fødte stjerner, bare fordi vi har investeret i det rette udstyr. Og det er ikke kun ejeren af surf-skolen, der siger det. Også TrygFonden anbefaler kraftigt at tage på surfskole for at lære det elementære i trygge rammer.

8 Kend dit udstyr

Og apropos udstyr: De populære oppustelige boards bliver lettere taget af vinden end de faste. De kan være ganske udmærkede, men de opfører sig anderledes. Tag det med i dine overvejelser om vejr og vind.

9 Giv besked om din tur på havet

Til sidst det klassiske: Giv besked om, at du tager ud, hvor længe du har tænkt dig at være ude - og giv besked, når du er sikkert inde igen. Og lad være med at tage ud alene.