Efterlysning gav pote: Tre mænd anholdt for pengeskabstyverier og indbrud

NORDJYLLAND:En efterlysning i medierne har givet pote for Nordjyllands Politi. Tre mænd, der mistænkes for at stå bag flere indbrud og pengeskabstyverier hos restauranter i Aalborg og Skagen-området. er identificeret og blevet anholdt.

De tre blev anholdt onsdag på baggrund af tip fra borgere.

- Vi takker for henvendelser og hjælp i sagen, konstaterer Nordjyllands Politi på Twitter.

EFTERLYSNING AFLYSES: De tre mænd er identificeret og i dag den 30. juni anholdt på baggrund af tip fra borgere. Vi takker for henvendelser og hjælp i sagen! #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) June 30, 2021

Fra 2. til 12. juni er det gået ud over virksomheder og restauranter i Aalborgs midtby, hvor tyvene er gået efter indholdet i pengeskabe. I perioden fra 17. juni og frem til i dag set seks tilsvarende indbrud i Skagen-området.

De tre mænd forventes fremstillet i grundlovsforhør torsdag