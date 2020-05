Efterlysning: Kan du genkende disse modstandsfolk?

Det er 75 år siden, vi fik det glade budskab om, at de tyske tropper i blandt andet Danmark havde overgivet sig, og med et væltede det frem med frihedskæmpere, der havde deltaget i modstandskampen i kortere og længere tid og i hvert fald gerne ville hjælpe med at genopbygge landet efter de fem forbandede år.

I den sammenhæng er NORDJYSKE blevet kontaktet af Stig Sumborg, som på vegne af Frihedsmuseet beder om hjælp til at få identificeret de mennesker, der optræder på nogle af de mange, mange billeder fra dagene efter befrielsen.

Genkender du nogen på billederne på disse sider - eller på resten af billederne på nettet - må du meget gerne kontakte Stig Sumborg på mail, ssumborg@email.dk, telefon 2296 7083 eller med papirpost til Grønningen 12, 7600 Struer.

Frihedsmuseets database over modstandsfolk ligger i øvrigt frit tilgængelig på webadressen modstand.natmus.dk

Uidentificerede modstandsfolk fra Hurup og Thisted

Uidentificerede modstandsfolk fra Hanstholm

Foto: Museumcenter Hanstholm

Uidentificerede modstandsfolk fra Fjerritslev

Foto: Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev

Uidentificerede modstandsfolk fra Aars

Foto: Lokalhistorisk Arkiv Aars

Uidentificerede modstandsfolk fra Skørping

Foto: Lokalhistorisk Arkiv Skørping

Uidentificerede modstandsfolk fra Hjørring

Foto: Historisk Arkiv Hjørring

Uidentificerede modstandsfolk fra Frederikshavn

Uidentificerede modstandsfolk fra Hirtshals-området

Foto: Lokalhistorisk Arkiv Horne, Asdal og Hirtshals

Uidentificerede modstandsfolk fra Nørresundby

Foto: Sundby Samlingerne

Uidentificerede modstandsfolk fra Aalborg