Efterlyst for drabsforsøg er måske i Danmark

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi efterlyser fortsat den 35-årige Ali Kachach, der er mistænkt for at være gerningsmanden bag et drabsforsøg i Aalborg 13. oktober 2016.

Men hvor man tidligere formodede, at Ali Kachach opholdte sig i udlandet, viser efterforskningen, at Ali Kachach muligvis er vendt tilbage til Danmark.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tidligere indblandet i andet skyderi

I forbindelse med skyderiet 13. oktober blev 25-årig mand blev ramt fire steder på kroppen - i begge ben, foden og ryggen. Den unge mand overlevede dog skuddene.

Ifølge politiet var der tale om et opgør om gæld. En 23-årig mand blev umiddelbart efter skyderiet anholdt og sigtet for at være den ene af gerningsmændene bag skuddene.

Læs også: Mand efterlyst for skud er som sunket i jorden

Den anden formodede gerningsmand er altså Ali Kachach, der er kendt af politiet og offentligheden i forvejen, da han tilbage i 2009 var indblandet i skyderi på Reberbansgade i Aalborg på Café Ib Rene Cairo. En episode der dengang kostede Ali Kachach syv års fængsel for drabsforsøg.

Ved han er eftersøgt

Retten i Aalborg afsagde 29. december 2016 fængslingskendelse in absentia af den nu 35-årige Ali Kachach, der sidenhen har været eftersøgt af Nordjyllands Politi - blandt andet via Interpol.

- Han har hele tiden været klar over, at vi leder efter ham, lyder det fra efterforskningsleder politikommissær Henrik Staal.

Nordjyllands Politi opfordrer Ali Kachach til at melde sig.

Hvis man har oplysninger om, hvor han opholder sig, bedes man straks kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114. Man skal ikke selv forsøge at pågribe eller tilbageholde ham.

En person er i øvrigt dømt for blandt andet drabsforsøg i sagen, og der er flere gerningsmænd involveret. Politiet kan imidlertid ikke udtale sig yderligere om efterforskningen.