Efterskole i Thy bliver kristent kursuscenter

HUNDBORG: Den tidligere efterskole i Hundborg, Thyland Idrætsefterskole, er solgt.

Det bekræfter erhvervsmægler Lone Futtrup Sørensen fra Nybolig Erhverv i Holstebro.

Nøglen overdrages på mandag til den nye ejer, Peter Rasmussen, der er tidligere professionel fodboldspiller og landsholdsspiller.

Peter Rasmussen er stærkt engageret i den kristne bevægelse, The Last Reformation (TLR), og han var med til at finansiere bibelskolen "The Jesus Hotel", der åbnede i Aalborg for tre år siden.

Nu flyttes alle aktiviteter til Thy, hvor der er mere plads i de tidligere efterskolebygninger.

- Det bliver ligesom et kristent college. Der vil være korte skoleforløb for folk fra hele verden, siger Peter Rasmussen, der vil leje bygningerne ud til TLR.

Han håber, at lokalbefolkningen vil se positivt på det kommende kursuscenter i Hundborg.

- Jeg håber, at de lokale vil være trygge ved det, der kommer til at ske med stedet - og jeg håber, at de vil være glade for, at der kommer nyt liv i området, siger Peter Rasmussen.

Lone Futtrup Sørensen bekræfter, hvad The Last Reformation selv har offentliggjort på Facebook - at skolen er solgt til den udbudte pris, nemlig 4,5 mio. kr.

Skolen lukkede i februar 2016, men Nybolig i Holstebro overtog salgsopgaven i efteråret 2017.

Der har været stor interesse:

- Jeg har nok haft 15 fremvisninger, siger Lone Futtrup.