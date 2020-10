Eftersøgte tricktyve standset i bil fyldt med tyvekoster: - Formålet med turen har været plat og svindel

AALBORG:Efter at have været på en større rundtur i Nordjylland er tre rumænske tyve onsdag aften blevet anholdt på Fyn.

Rumænernes bil - en ældre koksgrå Volvo V40 - blev klokken 17.05 spottet lige efter Lillebælts Broen af Fyn Politi, og da politiet standsede bilen og gennemgik den, fandt de adskillelige tyvekoster, der blandt andet stammer fra dagens rundtur i Nordjylland.

- De er nu på vej retur til Nordjylland, hvor de kommer til at overnatte i arresten, og så skal vi i morgen tage stilling til, om de skal fremstilles i grundlovsforhør, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Henrik Bech.

Han fortæller, at de rumæske tricktyve har været minimum otte steder i Nordjylland, og det også er dokumenteret, at de har været i Herning.

- Formålet med turen har været plat og svindel og sådan et adfærdsmønster straffes typisk med fængsel, siger Henrik Bech.

Han forudser, at der godt kan komme flere anmeldelser det kommende døgns tid, når nok hører om sagen og eventuelt opdager, at de selv har haft besøg af tyvene og ikke længere kan finde nogle ejendele.

Svindlen er typisk sket ved, at tricktyvene har forvirret personalet ved at spørge om vej. De har bredt et kort ud, og så har de typisk stjålet pc'er og mobiler, inden de igen har forladt butikken eller forretningen.

I Nordjylland har tyvene blandt andet været hos en ejendomsmægler og i en dyreklinik.

Henrik Bech forventer, at Nordjyllands Politi i løbet af torsdag sidst på formiddagen afgør, om de tre mænd skal fremstilles i grundlovsforhør.