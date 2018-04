Ejer fangede tyv i jordbærbod

VENDSYSSEL: Bevæbnet med en skruemaskine og en plade, lykkedes det ejeren af en jordbærbod ved Saltum at sætte den perfekte fælde for den tyv, der gentagne gange havde stjålet pengekassen fra boden henover sommeren.

Til sidst fik ejeren nemlig nok, og 26. juli lagde han sig på lur og ventede tålmodigt på, at tyven dukkede op. Da tyven for femte gange listede ind i boden, sprang ejeren frem fra sit skjul og skruede en plade på døren, så tyven ikke kunne komme ud.

Da tyven var fanget i jordbærboden, kunne kunne ejeren i ro og mag ringe til politiet, der kom ud og tømte fælden og anholdt en dengang 20-årig mand, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg.

Tirsdag blev manden, der nu er 21 år, så idømt 10 måneders fængsel, hvoraf de fire blev gjort betinget, for tyverierne fra jordbærboden og for et røveri senere samme år.

Den 21-årige blev dømt for fire gange at have stjålet pengekassen fra jordbærboden og fået et udbytte på 12.500 kroner samt for forsøg på tyveri den aften, han blev fanget af ejeren.

I Retten i Hjørring erkendte den unge mand to af tyverierne, men nægtede de tre andre, oplyser Thomas Klingenberg.

Dømt for røveri

Derudover blev den 21-årige dømt for et røveri mod Netto i Brønderslev 29. november. Her truede to maskerede mænd personalet med såkaldte hardball pistoler og fik udleveret 800 kroner.

Vidner så de to mænd stikke af på knallert, og efterfølgende snuste politihunde sig frem til en af pistolerne samt en styrthjelm i Rhododendronparken. Begge ting havde dna-spor fra de to mænd, og politiet kunne derfor køre ud og anholde dem, fortæller Thomas Klingenberg.

Den 21-årige nægter sig dog skyldig i røveriet og forklarede i retten, at han ikke havde haft noget med det at gøre. Den formodede medgerningsmands sag bliver behandlet ved Retten i Aarhus.

Den 21-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.