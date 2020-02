Nordjysk virus-forsker: Derfor skal du ikke være nervøs for corona

- For det første er dødeligheden ikke alarmerende, som vi har set i tidligere tilfælde. Den ligger på omkring to procent. Langt, langt størstedelen af de smittede overlever - endda med milde symptomer. Og så er det jo primært mennesker, der i forvejen er svækkede, der er i smittefare. Så vi skal ikke være nervøse, siger Peter Kristensen, der er lektor og sektionsleder for Bioteknologi ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Foto: Julian Drud Sørensen