Eksperter: Computerspil kan føre børn ud i gambleradfærd

DANMARK. Flere computerspil har elementer, der kan vænne børn til at spille om penge.

Sådan lyder kritikken fra blandt andet Børnerådet og Center for Ludomani, skriver Berlingske søndag.

Det er blandt andet såkaldte loot boxes og skins, der kritiseres for at føre mindreårige ud i gambling.

Loot boxes kan sammenlignes med lykkeposer, skriver Berlingske. Det er en boks i spillet, som spilleren kan købe for penge - dog uden at vide, hvilken virtuel genstand der er inde i boksen, og hvilken værdi den har.

Bagefter kan spilleren gå ind på nogle tredjepartshjemmesider og gamble med de virtuelle genstande, de såkaldte skins, og få omsat dem til penge.

Disse hjemmesider kaldes for "skinbettingsites" og er ifølge Berlingske ulovlige. De lukkes derfor løbende ned, men nye dukker hele tiden op.

Anne Mette Thorhauge, formand for Børnerådet og forsker i computerspil, mener, at elementerne er stærkt kritisable og på kant med loven.

- Det er ulovligt at tilbyde gambling til mindreårige, og det her er en form for lottospil langt ind i børnekulturen. Spillene presser børnene ud i regulær gambling, så vi skal i gang med at beskytte vores børn imod det her, siger hun til Berlingske.

Sarah Thiele, forebyggelseskonsulent i Center for Ludomani, er enig i kritikken.

Hun frygter, at flere unge vil få brug for behandling for afhængighed, da flere og flere interesserer sig for computerspil.

Ifølge Anne Mette Thorhauge er det blandt andet et spil som Counter Strike, der er problematisk, da tredjepartshjemmesider har adgang til spillet.

Valve Corporation, som står bag spillet har ikke svaret på avisens henvendelse.

I begyndelsen af november gik Spillemyndigheden i Danmark sammen med 17 lande ind i et internationalt samarbejde, der skulle stille skarpt på gråzonerne mellem gaming og gambling.

Direktør Birgitte Sand udtaler til Berlingske, at man er opmærksom på problematikken og bekymret for udviklingen.

