Ekstra mange sygeplejerske har sagt op i år: Presset fra corona skubber folk ud i jobskifte

NORDJYLLAND:I år har der været ekstra pres på de nordjyske sygehuse på grund af de mange patienter, der skal behandles for corona. Presset har betydet, at flere sygeplejersker i år har sagt jobbet op eller skiftet arbejde.

Det er ikke alle, der forlader sygeplejejobbet. Nogle har skiftet mellem to forskellige stillinger indenfor sygepleje - eksempelvis to afdelinger på et sygehus eller fra sygehuset og til en lægepraksis.

- Men vi kan se, at vi generelt har betydelig flere opsigelser i år end vi plejer, siger kredsformand i Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Jytte Vester.

Hun kan ikke konkret sige, hvor mange sygeplejersker der har opsagt deres stilling og heller ikke hvilke afdelinger, der er hårdest ramt.

- Men der bliver trukket store veksler på nogle afdelinger i forbindelse med corona, og der hører vi fra sygeplejerskerne, at de er - og har været - meget presset i år. Det smitter af på privatlivet, hvis man ikke har tid til at levere den pleje, som bliver forventet, siger Jytte Vester.

Corona presser

Der er ingen tvivl om, at en del at de mange opsigelser kommer i kølvandet på corona.

- Mange var rigtigt presset af situationen i foråret. Da anden bølge så begyndte her i efteråret, har en del haft svært ved at overskue at skulle igennem sådan en periode igen, siger Jytte Vester, der frygter, at følgerne af corona ikke har toppet endnu.

- Nogle afdelinger er ikke kommet ned i normal arbejdsrytme efter coronaen tidligere på året, og der riskerer vi, at folk i højere grad søger væk, hvis trykket på afdelingerne ikke falder, siger hun.

Corona betyder blandt andet, at der er mere arbejde med at gøre klar til patienter med mistanke om corona, isolere patienter, iklæde sig værnemidler og skifte dem efter arbejde med en patient.

Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. Grafik: Jette Klokkerholm

Udskiftningen af personale presser også de sygeplejersker på eksempelvis en sygehusafdeling, der bliver tilbage.

- Når der er stor udskiftning i personalet, så kræver det, at der er tid og ansatte på afdelingen til at stå for oplæring og få de nye godt ind i jobbet, ellers bliver situationen kun værre, siger hun.

Totredjedel af beredskab er udpeget

Inden folketingsvalget i 2019 lovede Mette Frederiksen at der skal ansættes 1000 nye sygeplejersker. og der er også blevet sat penge af til formålet.

Således er der afsat penge til, at der skal ansættes 50 flere sygeplejersker i Region Nordjylland i 2020 og 50 flere sygeplejersker til næste år.

- Det risikerer man at sætte over styr allerede inden, der i 2021 er kommet flere ansatte, da andre sygeplejersker stopper i faget og skifter til noget andet. Lige nu skal der mere fokus på at fastholde de sygeplejersker, der er og sørge for, at der er arbejdsforhold, som de gerne vil arbejde under, og der er tid til den pleje, de skal levere, siger sygeplejerskeformanden.

Jytte Vester nævner blandt andet, at arbejdsgiverne i stigende grad bør lytte til sygeplejerskerne.

Og fremhæver regionens corona-beredskab, hvor der er 150-200 sygeplejersker.

- En tredjedel har meldt sig frivilligt. To tredjedele er udpeget til opgaven af ledelsen. At man bliver udpeget til en opgave, som man ikke ønsker, er ikke med til at fastholde medarbejderne i jobbet, siger Jytte Vester.

- Vi har været nødt til at bruge dem

Corona har gjort, at de aalborgensiske sygehuse har været nødt til at omrokere personalet, således at antallet af sygeplejersker har været tilstrækkeligt. Det fortæller sygeplejefaglig direktør for Aalborg Universitetshospital, Lisbeth Lagoni.

- Der har helt sikkert været stort pres på vores personale i år. Det er klart, at når vi skal etablere ekstra covid-pladser, så kræver det ekstra personale. Og det personale har vi ikke, så derfor har vi været nødt til at bruge dem, vi har, og det har da været meget hårdt for vores personale, siger hun.

Flere sygeplejersker har taget ekstra vagter for få det hele til at hænge sammen. Ifølge Lisbeth Lagoni har sygehuset gjort rigtig meget for at oplære og kvalificere personalet til nye opgaver.

Selvom flere i corona-beredskabet ikke har meldt sig frivilligt til de nye arbejdsopgaver, som har været nødvendige, så har direktøren kun ros til over for dem.

- Når sygeplejerskerne er udpeget, så er det jo ikke sådan, at de ikke tager de opgaver, de får. De har været rigtig dygtige i vores beredskab, og jeg er glad for, at selvom man måske er træt af at være udpeget, så er man så professionel, at man varetager opgaven på fornemmeste vis, siger Lisbeth Lagoni.

Aalborg Universitetshospital mangler sygeplejersker, og derfor har hospitalet nu begyndt at se på andre løsninger, hvor ergoterapeuter, fysioterapeuter og SOSU-assistenter kan varetage flere opgaver på sengeafsnit.

- Vi vil gerne have udnyttet sygepleje-kompetencer så godt som muligt, uden det går ud over patientsikkerheden, siger Lisbeth Lagoni.