Ekstra pres på teststeder i Nordjylland: Så længe skal du vente på svar

Vi nærmer os hastigt vintermånederne, og de stigende smittetal ses stadig i hele landet. Alene i Nordjylland er der den seneste uge registreret 1.888 nordjyder, der er blevet smittet med covid-19. Især Thisted og Morsø Kommuner har den seneste tid haft høje incidenstal.

I Region Nordjylland har man flere gange opskaleret testkapaciteten, men presset stiger fortsat, og det kan mærkes ude ved teststederne. Det fortæller Jacob Bertramsen, der er kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

- Der er rigtig meget tryk på lige nu, men vi forsøger at tilføre ekstra kapacitet de steder, hvor der er ekstraordinære høje smittetal, siger han og hentyder til Thisted Kommune, hvor man har åbnet et ekstra midlertidigt testcenter, til smitten lægger sig mere igen.

Endnu en opskalering

Trods det store pres er det langt hen ad vejen stadig muligt at booke tid indenfor 24 timer, som er kravet fra Statens Serum Institut (SSI). Og for de, der er nære kontakter til en smittet, gælder det, at de altid kan booke tid samme dag.

Onsdag blev der foretaget 16.621 pcr-test i Nordjylland, hvilket er lidt over den nuværende kapacitet, som ligger på 16.200. Ifølge Jacob Bertramsen sker der ikke noget ved at overskride kapaciteten enkelte dage, men hvis det er vedvarende, vil det give problemer. Derfor er det blevet besluttet, at hurtigtestsporet skal udvides yderligere. Det vil ske engang i næste uge.

- Hurtigtestsporet skal fordobles, så der vil være to hurtigsteststeder i hver kommune lige på nær Læsø. Det, forventer vi, vil tage brodden af det værste pres på pcr-sporet, siger Jacob Bertramsen.

Det store tryk har nemlig også betydning for, hvor længe du skal vente på svar på din pcr-test. Det er SSI, der håndterer testene. Region Nordjylland laver dem, og så bliver de typisk kørt til Aarhus.

Jacob Bertramsen fortæller, at der er lidt variation i svartiderne i løbet af ugens dage, da der for eksempel er langt mere travlt om torsdagen end om søndagen. På nuværende tidspunkt ligger svartiden på et gennemsnit på 16-17 timer.

- Så vil der altid være tilfælde, hvor nogen venter længere og andre venter kortere, siger Jacob Bertramsen.