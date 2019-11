El-løbehjulene er kommet til Aalborg: Her er reglerne, du skal kende

NORDJYLLAND:Aalborgs bilister og cyklister skal vænne sig til at dele asfalten med 100 nye el-løbehjul. Det skete mandag, da firmaet Voi i samarbejde med Aalborg Kommune satte el-løbehjulene op flere steder i byen.

Den nye transportform giver aalborgenserne en ny mulighed for at komme rundt i midtbyen. Det betyder, at de, der vælger el-løbehjulet, skal forholde sig til et sæt nye regler.

Blandt andet skal man være mindst 15 år for at køre på et el-løbehjul - og kørslen skal foregå i ædru tilstand.

Hvad må du på et el-løbehjul? - Du må køre på dem, hvis du er fyldt 15 år. - Du må højest køre 20 km/t. - Løbehjulet skal kunne ses både forfra og bagfra på 300 meters afstand. - Der må kun være en person på løbehjulet. - Du må køre el-løbehjul med en promille på 0,5. - Brud på reglerne kan udløse bøder på mellem 700 og 1000 kroner. Kilde: Rådet For Sikker Trafik VIS MERE

Bedre end ingen regler

Selvom reglerne for alvor er blevet aktuelle i Aalborg med de 100 nye el-løbehjul, så trådte de allerede 17. januar 2019 i kraft.

Men løbehjulene blev flittigt brugt før 17. januar - men dengang var reglerne lige så uklare som bunden af en urskov, mener FDM's juridiske konsulent, Dennis Lange.

Han er glad for, at lovgivningen for el-løbehjul er blevet mere konkrete. Men glæden kommer med et forbehold.

- Vi har en grundbekymring for el-løbehjulene, men vi forestiller os ikke, at vi kan få dem afskaffet - så det er bedre at have et regelsæt end ikke at have noget, siger Dennis Lange, der er juridisk konsulent hos FDM.

Ønsker forbud på landet

Dennis Lange er først og fremmest bekymret for de el-løbehjul, der kører rundt på landevejene udenfor Aalborg og andre større byer.

El-løbehjul skal kunne ses både forfra og bagfra på 300 meters afstand. Derudover skal de have lys på i både sollys og mørke. Men lyset på især el-løbehjulenes bagparti sidder så langt nede, at de kan være svært at se i dårligt vejr.

Det kan føre til alvorlige sammenstød med andre trafikanter.

- Der skal ikke meget tåge eller regn til, før de bliver rigtig svære at se. Derfor så vi gerne, at el-løbehjulene blev forbudt på landevejene, siger Dennis Lange.

Kan føre til flere uheld

Dennis Lange er mindre bekymret for, at el-løbehjulene vil skabe trafikuheld i byerne.

På trods af den udmelding kan det nye transportmiddel få ulykkestallet til at stige en smule i den første tid.

Det har man oplevet i blandt andet Odense. Her viste en optælling fra skadestuen på Odense Universitetshospital, at el-løbehjulet var otte gange så ofte involveret i ulykker, som en almindelig cykel uden motor.

- Sådan er det ofte, når man tilfører et nyt transportmiddel, siger Maria Vestergaard, der er projektleder for Aalborg Kommune og har været med til at få de nye el-løbehjul implementeret på Aalborgs gader.

På trods af den risiko mener hun, at el-løbehjulene vil gavne trafikken i Aalborg.

- Folk får i højere grad mulighed for at parkere udenfor byen og tage el-løbehjulet resten af vejen, siger Maria Vestergaard.

Hun understreger, at el-løbehjulene endnu er i forsøgsfasen, og at der er flere måder at regulere dem på, hvis de skaber uheld i trafikken. For eksempel kan fartgrænserne for el-løbehjulene ændres.