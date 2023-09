El-tavle spyede ild og røg på kontor

En rengøringsmedarbejder, som sent onsdag aften var på arbejde på et kontor i Aalborg, måtte efterfølgende køres på Aalborg Universitetshospital for at blive tjekket for røgforgiftning.

Det var formentlig rengøringsmedarbejderen selv, der slog alarm, da der pludselig stod ild og røg ud fra en el-tavle i et depotrum på kontoret, der har til huse på tredje sal i Nybrogade midt i Aalborg.

Ifølge vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, var der tale om en mindre brand i depotrummet. Politiets teknikere skal undersøge branden nærmere, men mistanken retter sig mod el-tavlen, oplyser vagtchefen.

Branden blev anmeldt kort før klokken 23.30 onsdag aften.