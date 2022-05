Sådan går bilsalget i Nordjylland: Særlig elbil galopperer frem

NORDJYLLAND:Helt generelt falder bilsalget voldsomt i disse måneder, og april er ikke nogen undtagelse. Hverken på landsplan eller i Nordjylland. På landsplan er der solgt knap 11.000 nye biler i april, hvoraf de 854 kom på nordjyske hænder.

På den nordjyske top er der en bemærkelsesværdig højdespringer, nemlig Fords rene elbil Mustang Mach-E, der galopperer ind på listens andenplads med 34 styk - med et lille spring op til nummer et på listen, der er Toyota Yaris.

Arkivfoto: Henrik Louis

Arkivfoto: Christian Schacht

Mustangen er en lille udligger fra den generelle tendens blandt køberne, der går efter de lidt mindre biler.

Men for mange er problemet lige nu altså ikke så meget at beslutte sig for hvilken bil, de vil have, mere end det er at finde en bil, der i det hele taget kan leveres. For det er ikke sjovt at have forelsket sig i en ny bil, men så efterfølgende få en melding om meget lang leveringstid, eller måske slet ikke at kunne få en dato.

Til sammenligning var tallet 15.500 biler i april 2021, hvor der endda var corona at kæmpe imod. År til dato er der da også indregistreret en fjerdedel færre biler end i fjor.

Det er bl.a. den konstante mangel på de vigtige computerchips samt bl.a. råvarer som ledningsnet, der er berørt af krigen i Ukraine, hvor mange af disse har været produceret, som sætter sit præg.

Billede af leveringssituation

Mads Rørvig, der er adm. direktør for De Danske Bilimportører, noterer sig, at der er et stort behov og stor interesse for bilerne. Men at de altså bare ikke kan leveres.

- Forbrugerne er sultne efter nye biler, men der er stadig klumper i forsyningskæderne, så vores tal er for tiden et billede af udbuddet og ikke af efterspørgslen. Der er særligt ubalance vedr. de grønne biler, hvor der især er stor forskel på udbud og efterspørgsel. siger Mads Rørvig, der dog tilføjer, at det ikke er alle bilmodeller, man skal vente på. Flere modeller kan nemlig leveres indenfor kort tid.

Derfor er listen over antallet af indregistreringer mere end nogensinde et billede af, hvad der kan leveres. Da tallene er små, skal der heller ikke så meget til for at komme til tops på top-20-listen i forhold til de måneder, hvor der kommer mange biler på gaden.

Ikke desto mindre er det noget så usædvanligt som mikrobilen, Hyundai i10, der besætter førstepladsen med 380 biler. I efteråret så vi også en enkelt måned Hyundai i20 som nummer et. Den lille model er fulgt af klassikere som Peugeot 208 med 375 biler og Citroën C3 med 333 stk.

Det er bemærkelsesværdigt, at vi ser den elektriske Polestar 2 helt oppe på en niendeplads, mens den elektriske Skoda Enyaq iV også ligger på listen på en 17. plads.

Bestand af elbiler fordoblet

Ford Mustang Mach-E ligger også pænt fulgt af Kia e-Niro, der snart kommer i en ny generation, mens Volvo XC40, der også sælger godt i de konventionelle versioner, hænger på. VW har store leveringsproblemer og afventer forsyninger. Tesla er også fraværende i toppen af listen.

I plug-in-hybrid-afdelingen ligger Peugeot 3008 i top foran klassikeren, Ford Kuga, med Mercedes C-klasse og BMW 3-serie lige i hælene. Vi finder både 3008 og C-Klasse på 20-listen.

Mads Rørvig hæfter sig samtidig ved, at bestanden af rene elbiler er fordoblet på et år til nu godt 80.000 biler. Det skyldes den delvise afgiftsfritagelse og de stadig flere nye bilmodeller, som kommer på markedet. Der har dog også været en kæmpestor import af brugte elbiler.

Mads Rørvig vurderer derfor, at der kommer mange flere elbiler på vejene, så snart producenterne kan levere normalt.

- Danskernes bilkøb bliver stadig mere elektrisk. Vi forventer, at bestanden af elbiler over de kommende år vil stige markant, når leverancesituationen normaliseres, og bilproducenterne løbende lancerer nye bilmodeller i alle priskategorier, siger Mads Rørvig.