Elbiler tvinger tankstationer til nye tiltag

AALBORG: Der kommer flere og flere elbiler på de danske veje, og udviklingen fortsætter. Derfor er flere større kæder indenfor brandstofbranchen klar med ladepladser til de mange elbiler. 25. April åbnede Q8 eksempelvis en station med lynladere i Aalborg.

Der er tale om tre lynladere på Q8's tankstation på Scheelsmindevej i Aalborg med i alt seks ladepunkter, hvoraf den ene ladestander er under tag. Derfor har nogle bilister måske også lagt mærke til, at det ikke kun er benzin- og dieselpriser, der fremgår på tankstationen, men også priser på strøm.

I 2022 planlægger Q8 at udvide netværket af lynladere i Danmark med minimum 28 stationer og 142 ladepunkter. Lynladerne vil have en effekt på 150 kW, hvilket er væsentligt højere end de nuværende knap 50 kW på en almindelig hurtiglader, hvor det tager omkring halvanden time for en fuld opladning.

"Det kan være en stopklods for at overgå til en elbil, hvis man som mange i Aalborg ikke har adgang til egen parkeringsplads. Det skal være lettere for pendlere at finde en lademulighed på farten. Derfor er Aalborg et naturligt valg som én af vores første ladestationer, så vi kan gøre beslutningen om en elbil tryggere”, siger Marc Skriver-Bayer, der er HPC & eMobility Manager for Q8 i Danmark, i en pressemeddelelse.

Tankstationen Q8 på Scheelsmindevej har for nyligt fået lynladestandere. Foto: Martél Andersen

På de kommende ladestationer kan man betale både med kort og med appen ’Q8 Opladning’. Uanset hvilken betalingsform man vælger, er der ikke merpris for at lade, hvis man er kunde eller har et abonnement hos en anden operatør.

Prisen for strøm ved lynopladning vil inden for kort tid fremgå af tankstationens pylon, helt som man kender det i dag for traditionelt brændstof som benzin og diesel.

Tidligere har man flere steder kunnet tanke strøm gratis, da der har manglet en betalingsløsning på området, men fremover kan man altså betale for opladninger på flere og flere tankstationer rundt om i landet.

"Vores ambition er, at du skal kunne ”tanke” el på samme måde, som du i dag tanker benzin eller diesel. Det skal være nemt og tilgængeligt og ikke mindst uden abonnement, hvor du er bundet til én leverandør for at oplade", udtaler Sisse Follmann, produktchef for El og Brændstof hos Circle K i en pressemeddelelse.