Nibes rumskib til salg - her kører bilerne i elevator

Her er et hus, der næppe bliver købt af en Skoda Fabia ejer.

For uanset hvem, der ender med at købe huset på Godenshøj 16 i Nibe, vil det være en, der går mere end almindeligt op i biler.

En af de mere spektakulære detaljer ved villaen er nemlig garage-faciliteterne.

I garagen - selvfølgelig med indlagt varme - er der dels plads til fem biler, dels et værksted.

Det er usædvanligt, men det mest bemærkelsesværdige er dog adgangen til garagen. Bil og fører kommer nemlig ned i kældergaragen med en af de to bil-elevatorer.

Huset på Godenshøj i Nibe har blandt mange andre lækkerier en uspoleret udsigt over Limfjorden. Foto: Ejendomsmægler Thorkild Kristensen

Men det er dog ikke det eneste særlige ved det det 276 kvm store hus. Udsigten byder på uspoleret udsigt over Limfjorden, på lune dage er der mulighed for at tage en dukkert i poolen, og bagefter kan der hentes en flaske hvidvin i husets vinkælder.

I alt er kælderen på 239 kvadratmeter, og har også plads til et fitnessrum.

I daglig tale kaldes det eksklusive hus i Nibe for "rumskibet", og det forstår man jo godt. Foto: Ejendomsmægler Thorkild Kristensen

- I daglig tale bliver huset også kaldt rumskibet i Nibe, og de tekniske løsninger er næsten også som taget ud af en science fiction-film. Huset har mange luksuriøse specialløsninger med glasvægge, meget høje gulv-til-loft-døre med stanggreb og rullelåse, CNC-drejede indbygningsspots i alle lofter og LED-kantlys langs lofter i entré, stue og køkken, fortæller sælgeren Andre Sloth Eriksen i annoncen.

Udsigten fra køkkenet fejler ikke noget. Foto: Ejendomsmægler Thorkild Kristensen

Han fik bygget huset i 2014, hvor han og familien vendte hjem efter syv år i i Silicon Valley, Californien, USA. Han er stifter af firmaet Asetek A/S, der producerer kølesystemer til computere.

Vinkælderen har god plads til favoritterne. Foto: Ejendomsmægler Thorkild Kristensen

Sidste detalje er prisen. Huset er udbudt til salg hos ejendomsmægler Thorkild Kristensen, og prisskiltet lyder på 14.295.000 kroner. Kommer man ikke med pengene i kontanter, og skal det finansieres på den måde, de fleste gør, så skal der erlægges 715.000 kroner i udbetaling. Nettoudgiften til realkreditlånet vil så være 71.033 kroner, og oveni kommer ejerudgiften på 3946 kroner.