Elever betaler prisen - mens lærerne står overfor umulig opgave

Mange måtte trække vejret ekstra dybt, da statsminister Mette Frederiksen (S) forleden meddelte i et interview på TV2, at det ikke er særligt sandsynligt, at restriktionerne ophæves efter på søndag. Den relativt hårde nedlukning af Danmark trækker tænder ud.

Foruden de store økonomiske konsekvenser tærer det også hårdt på privat- og familielivet - nok især hos børnefamilier. Forældre må i mange tilfælde agere medarbejder, skolelærer og pædagog i hjemmet som konsekvens af, at skolebørnene er hjemsendt indtil videre til 17. januar.

På den anden side af skærmen har vi lærerne, som står overfor en vanskelig - måske næsten umulig opgave - med at undervise landets skoleelever på afstand. Også de helt små.

Under forårets nedlukning foretog en forskergruppe fra Syddansk og Aarhus Universitet en undersøgelse af, hvordan både forældre og elever håndterede hjemmeundervisningen, som blev gennemført med få dages varsel.

Generelt var der stor ros til skoler og lærere, som på meget kort tid havde iværksat fjernundervisning. Tæt på 70 procent af eleverne, der svarede på spørgeskemaet, angav, at de syntes, at lærerne klarede fjernundervisningen godt. Samme billede tegnede sig hos forældrene.

Alligevel oplevede kun en tredjedel af eleverne af have daglig kontakt med lærere. En stor andel - - over 80 procent - svarede dog, at de kunne få hjælp af deres forældre med skolearbejdet.

Under 10 procent angav, at de ikke kunne få hjælp af forældrene. Selvom andelen er lille, må den ikke overses. Der er elever, der betaler en høj pris i øjeblikket.

I forvejen har eleverne ved en normal undervisningsgang meget forskellige forudsætninger for at kunne klare sig godt igennem skolelivet. Man kan godt frygte, at det skel bliver større under en nedlukning som denne, hvor netop familiens ressourcer har en så stor indvirkning på skoledagen.

Samtidigt kan man hurtigt danne sig det indtryk, at der er stor forskel på udbyttet og kvaliteten af den fjernundervisning, der bliver tilbudt. I nogle klasser har man forskellige elektroniske virkemidler til rådighed - for eksempel computere og tablets - i andre klasser er det ikke en mulighed. På nogle skoler er man heldige at have ekstraordinært kreative og entusiastiske lærere ansat, hvor de kreative løsninger får frit spil. På andre skoler står det anderledes til.

Og så er der aldersspændet. For der er immervæk forskel på at være en selvkørende elev i 9. klasse til en elev i 1. klasse, der ikke engang kan læse en besked fra læreren selv. Mens fokus har været på de store elever og de huller i eksamensforberedelsen, de må imødese, kan udfordringen med de små elever måske vise sig at være større, hvis fjernundervisningen fortsætter. Den kan på længere sigt vise sig at have efterladt huller, der kan tage lang tid at indhente.

Når perioderne med nedlukning har varet så lange, som det er tilfældet - og hvis fjernundervisningen fortsætter - så bør der kunne stilles krav om større ensartethed i undervisningen. På kommunalt plan må man sikre kvaliteten, mens man på nationalt plan bør stille support til rådighed til lærerne. Efter forårets nedlukning må der kunne udveksles erfaringer og metoder på tværs af landets skoler. Det bør ikke være op til den enkelte skole at løse den udfordring, som vi står overfor nu.