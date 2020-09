Elsker du også Badehotellet? Måske kan du få en rolle

NORDJYLLAND:Anmelderne elsker den. Det samme gør tv-seerne.

Ikke siden Matador har en dansk tv-serie haft så store seertal som Badehotellet, som indtil videre er indspillet i syv sæsoner - med noget der ligner et folkekrav om mindst en mere.

Det ønske er hørt af både TV2 og produktionsselskabet bag serien, SF Film Production.

Optagelserne til en 8. sæson er skudt i gang, men det er langt fra alle scener, der er i hus, selv om der på det seneste er blevet filmet både on location i Nordjylland samt i studier i Albertslund.

Selv om mange scener i Badehotellet optages i studier i Albertslund, så filmes der også on location i Nordjylland, og det er blandt andet til de optagelser, der kan være brug for statister. Foto: Mike Kollöffel

Skuespillerne til de elskede karakterer på Badehotellet er for længst på plads, men der er stadig mulighed for at snige sig på settet til en smårolle i serien.

Så går man rundt med en skuespiller i maven og et brændende ønske om at komme helt tæt på Edward Weyse, Fru Frigh, Fru Fjeldsø, Grosserer Madsen eller hans hustru Therese, er chancen der.

Eftersøgningen sker både via TV2s egen side om serien - og derudover også gennem Dansk Skuespiller Katalog (DASK), der har kontakt til godt 30.000 danskere, der gerne vil være statister.

Syv sæsoner er det indtil videre blevet til i selskab med Badehotellets gæster - med en 8. sæson på vej. Foto: Mike Kollöffel

Begge steder efterlyses der statister, som er fyldt 18 år, som ikke har tydelige tatoveringer og har et naturligt udseende.

"Da det skal være tidssvarende, går det desværre ikke med karseklippet eller farvet hår", hedder det bl.a. i efterlysningen.

Interesserede kan skrive til badehotellet.statist@gmail.com.

Og det har mange gjort, afslører seriens producer, Michael Bille Frandsen.

- Vi fik mere end 1000 mails, og det fik indbakken til at brase sammen, fortæller han.

Han fortæller også, at folkene bag serien har været i kontakt med flere statister - men at der stadig er mulighed for at klemme sig med.

- Sidste afsnit er ikke optaget, og vi er altid nysgerrige, så man må stadig godt skrive til os, siger Michael Bille Frandsen.

Får man tilbudt en statistrolle, skal man ikke forvente guld og grønne skove. Lønnen kommer i form af et gavekort eller honorar til en værdi omkring 500 kr.