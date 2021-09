Emilie Meng-sagen: Mulige spor af blod i Peter Madsens bil

KØBENHAVN:For anden gang har politiet beslaglagt en varevogn, som har tilhørt den livstidsdømte Peter Madsen. Det nye indgreb skyldes efterforskningen i sagen om drabet på Emilie Meng, skriver Discovery i en pressemeddelelse onsdag.

Anledningen til politiets beslaglæggelse af bilen er to journalisters arbejde i en dokumentarserie.

I en hvid varevogn, som Peter Madsen i sin tid leasede, er der fundet mulige spor af blod, har en tidligere svensk kriminaltekniker oplyst, skriver Discovery.

Netop en hvid varevogn har været central i efterforskningen af drabet på den 17-årige Emilie Meng.

I dokumentarserien tør den svenske specialist dog ikke fastslå, at der faktisk er tale om spor efter blod. Han opfordrer dog til, at dansk politi får lavet en tilbundsgående undersøgelse, oplyser Discovery.

Dette fik politiet besked om, hvorefter politiet har fået beslaglagt bilen for at få den undersøgt nærmere.

Peter Madsen er dømt for at have dræbt journalisten Kim Wall på en ubåd i august 2017.

Den 17-årige Emilie Meng fra Korsør forsvandt i sommeren 2016. Liget blev fundet ved Regnemarks Bakke nær Borup.

/ritzau/