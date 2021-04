En af de vigtigste kampe for medierne: Vi har brug for et opgør med techgiganterne

I disse år bliver det for alvor understreget, hvor stor en magt de amerikanske techgiganter har - og hvor meget magt, vi har ladet dem tage.

Facebook og Googles dominans på det digitale marked kommer ikke som et lyn fra en klar himmel, men har været længe undervejes. Mens deres indflydelse er blevet større og større, har vi i den danske mediebranche og fra politisk side nølet med at tage truslen alvorligt nok.

Vi har blandt andet haft travlt med at diskutere, hvorvidt de licensfinansierede medier - som DR og TV2-regionerne - fylder for meget på de digitale platforme, som de private medieaktører så ihærdigt prøver at tjene penge på. Selvom den diskussion er vigtig, blegner den ved siden af den kamp, vi først for alvor står overfor nu: Techgiganterne skal begrænses - ellers går det i værste tilfælde ud over vores sammenhængskraft og demokrati. Og vi er først lige begyndt på arbejdet.

For en uge siden fremsatte kulturminister Joy Mogensen (S) et lovforslag, som skal sikre, at danske medier kan få betaling for den journalistik, som techgiganterne Facebook og Google bruger på deres platforme. Det er et EU-direktiv, der er grundlaget for lovforslaget, og det giver medierne mulighed for at lave kollektive aftaler med tech-virksomhederne. Kort beskrevet er tanken, at Google skal betale et medie, hvis de viser et uddrag fra en artikel i deres søgeresultat, som gør det unødvendigt at klikke sig videre ind på mediets hjemmeside. Helt almindelige links, som du og jeg deler på Facebook er altså ikke omfattet. Kritikken af forslaget handler blandt andet om, at man bryder med det frie økosystem, som var grundtanken bag internettet.

For nyligt var techgiganterne i forhandling med medierne i Australien om et lignende tiltag. Før "Facebook blev venner med Australien igen", som Australiens finansminister, Josh Frydenberg, udtrykte det, demonstrerede Facebook sin magt ved at blokere for alle nyhedsmedier i Australien. Det danske lovforslag adskiller sig på en række væsentlige punkter fra det australske, men Facebooks reaktion fortæller os, hvor langt man er villig til at gå, selvom både Facebook og Google adskillige gange har fortalt, hvordan de gerne støtter både demokratiet og medier.

Kampen handler om mere end penge. På den ene side har techgiganterne bidraget med utroligt meget godt - også set fra mediebranchen. Det har aldrig været lettere for medier at komme i kontakt med læsere - og omvendt. Vi har mulighed for at nå ud til dem, som aldrig kunne forestille sig at holde en papiravis. På den anden side har techgiganterne afgørende kontrol over, hvilken information en stor del af befolkningen præsenteres for. Og det er udfordrende for sammenhængskraften og kvaliteten af vores fælles samtale. Det er bekymrende, når en stor del af befolkningen bruger Facebook til at tilgå nyheder. Og det er ikke nuancerne, der får lov til at fylde, når Facebooks algoritme-maskine tager over.

Spørgsmålet er nu, om man med opdaterede ophavsrettighedsregler i hånden for alvor sætter gang i opgøret med techgiganterne - eller om det blot bliver et slag i luften.