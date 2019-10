En af disse fem bliver Årets Bil 2020

SILKEBORG:Finalefeltet ved kåringen af Årets Bil i Danmark er lige så varieret sammensat som årstidens mange forskellige farver. Onsdag eftermiddag stod det nemlig klart, at de fem finalebiler dækker lige så mange biltyper og kommer fra tre verdensdele.

Kandidaterne til Årets Bil i Danmark blev afsløret på Jyllands Ringen ved Silkeborg som afslutning på et to-dages kåringsarrangement, hvor juryen udpegede følgende biler følgende biler til finalefeltet: Kia Xceed, Peugeot 208, Tesla 3, BMW 1-serie og BMW 3-serie.

Bag kåringen står Motorjournalisternes Klub Danmark, hvis 24 jurymedlemmer skulle vælge fem biler til et finalefeltet, hvorfra den endelige vinder findes i løbet af de kommende uger for så at blive kåret ved et arrangement i FDMs hovedsæde i Kgs. Lyngby 27. november.

Ialt 24 biler var til ”eksamen” ved det indledende kåringsarrangement, hvor finalebilerne skulle udvælges.Kandidaterne blev grundigt testet på såvel lande- og motorvej samt på Jyllands-Ringen, hvor de blev udsat for skrappe manøvreprøver. Udover køreegenskaber og komfort blev bilerne vurderet på en række parametre så som rummelighed, teknik, sikkerhed, miljøvenlighed, forbrug og praktisk indretning. Altsammen holdt op mod priserne.

Kort om de fem finalister:

Peugeot 208 - Den franske minibil har de seneste år solgt godt herhjemme og været en rigtig dansker-darling. Så den ny og forbedrede udgave, der også tilbydes i en el-version, var nærmest oplagt som en finalebil.

Kia Xceed - Crossover-modelfra Korea er dugfrisk på markedet i en smart og lettere højbenet version. Selv om dens priser ligger lidt højere, skal den forsøge at tage markedsandel fra Nissans superpopulære Qashqai.

BMW 3-serie - Med en startpris på 468.000 kr. er den ny BMW3-serie finalefeltets dyreste men også mest velkørende og luksusprægede. Top-teknik pakket ind i et elegant og tidløst design.

BMW 1- serie - Ganske imponerende fik det tyske mærke to biler med i finalen, nemlig BMWs mindste, 1-serien. Ligesom storebror 3-serien byder den på topteknik og noget så usædvanligt for en BMW: Forhjulstræk. Det er den ene om i den tyske bilfamilie.

Tesla 3 - Her er der også tale om lillebror i Tesla’s amerikanske familie. Den velkørende og ganske rummelige elbil er for alvor slået igennem herhjemme og opnåede i september en fjerdeplads på salgslisten over de mest solgte bilmodeller.