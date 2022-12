En del biler i grøften - men ingen personskade

NORDJYLLAND:Selv om det ikke har sneet siden i formiddag, så er der stadig glat på vejene - sneen er ikke forsvundet på magisk vis, og med temperaturer lige omkring frysepunktet, så skal man passe på i trafikken.

Nordjyllands Politi har haft en del at se til med biler, der er røget i grøften, men heldigvis uden personskade, fortæller vagtchef Poul Fastergaard.

- Vi har været fremme for at se, om folk har haft det godt. Det er mest folk, der er gledet af vejen eller i grøften, siger vagtchefen. Som opfordrer til, at man stadig kører forsigtigt, idet der stadig kan være glat.

Hos kollegaerne hos Midt- og Vestjyllands Politi lyder det, at der har været mere stille på glatførefronten - en lastbil med en last fisk røg i grøften på omfartsvejen ved Thisted først på formiddagen. Der skete ingen personskade, men det tog noget tid at få ryddet op efter de mange fisk, der blev spredt ved uheldet.