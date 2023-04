Bilister havde fået for meget at drikke til påskefrokosten

NORDJYLLAND:Når familie og venner samles i påske, er der tradition for, at det ikke kun er mad, der står på frokostbordet.

De fleste steder står der også øl, påskebryg - med ekstra procenter - samt snaps og andet alkohol på bordet.

Nogle har dog et problem, når de skal hjem igen - og skal have bilen med.

Derfor meldte Rigspolitiet ud - før påske - at størstedelen af landets politikredse i påsken ville have fokus på spiritus- og narkokørsel.

I år valgte Nordjyllands Politi - der ikke dækker Thisted Kommune og Morsø Kommune i Region Nordjylland - at opfordre de kørende patruljer til at være opmærksom på mulige spritbilister og bruge tiden mellem akutte opgaver til at standse bilister for kontrol.

- Sidste år havde vi motorcykelpatruljer placeret forskellige steder i kredsen, men de standsede næsten ingen bilister, der havde drukket for meget, siger lederen af færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi, politikommissær Jess Falberg.

- I år havde vi lånt mange af vores motorcykelbetjente ud til en stor overraskelsesaktion ved Randers, hvor mange biler var samlet til gaderæs.

- Derfor havde vi valgt at gribe det anderledes an i år, forklarer Falberg.

Den øgede opmærksomhed har betydet, at politiet har noteret 18 sager om spritkørsel fra skærtorsdag til og med 2. påskedag.

- Det er på niveau med, hvad vi havde i påsken sidste år. Og det er lidt flere end mange andre weekender på et år, men det er ikke voldsomt i forhold til, hvad vi ellers kan opleve, siger Jess Falberg.

Antallet af spritbilister på en måned svinger en del hen over året, men typisk plejer Nordjyllands Politi at have mellem 40 og 50 sager om måneden.

- Når jeg siger, at 18 ikke er voldsomt mange, så gælder det selvfølgelig, at én spritbilister er én for meget. Det er simpelthen for dumt at køre, når man har fået for meget at drikke. Ens opmærksomhed og reaktionsevne bliver voldsomt nedsat, og der skal bare en lille uopmærksomhed til, før det går galt og i værste fald koster menneskeliv, siger Falberg.

Udover de 18 sager om spritkørsel havde Nordjyllands Politi - der altså ikke dækker Thy og Mors - også fire sager om narkokørsel i påskedagene.

Der blev standset tre bilister med stoffer i blodet i Aalborg og en enkelt i Hjørring.