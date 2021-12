En dyr mail

De skulle egentligt bare lade være med at blande sig, var beskeden i en mail til en række nordjyske borgmestre for et år siden. Forud havde de præsenteret Fødevareministeriet for en løsning til at opbevare de netop aflivede mink på en miljømæssig forsvarlig måde, indtil de kunne blive brændt.

Borgmestrene var bekymrede for ideen om at nedgave minkene og havde i samarbejde fundet en række løsninger, der gjorde det muligt at oplagre minkene i forseglede containere og placere dem på forsvarlige steder.

Mogens Chr. Gade og Arne Boelt fortæller til Nordjyske, at det var deres fornemmelse, at der dårligt nok blev lyttet til forslaget i første omgang. Og at myndigheder og politi nok mente, ”at de på det her tidspunkt var lidt klogere, end vi var.”

Nu er det jo aldrig fair at kigge på værdi-dokumenterne i skuffen, når det brænder på. Og man finder da heller ikke et værdigrundlag på Fødevareministeriets hjemmeside. Fødevarestyrelsen har til gengæld ordene: Ansvarlighed, Engagement, Faglighed, Troværdighed og Åbenhed. Måske er det sigende, at Åbenhed står til sidst. I hvert fald klinger sætningen ’Vi er åbne over for andres synspunkter og kommunikerer ligeværdigt i gensidig respekt’ lige så disharmonisk med kommunikationen til borgmestrene, som musikken i en gyserfilm.

Det kunne ellers have sparet samfundet for både miljøproblemer og et trecifret millionbeløb, hvis man havde været lidt mere åbne overfor forslaget.

Det viste sig nemlig at borgmestrenes miljøbekymringer for nedgravningerne holdt stik. Det samme gjaldt transporterne gennem landsdelen, med spor af spild efter de døde dyr. Prisen bliver stor. Nedgravning, opgravning, oprensning – og de afledte miljømæssige omkostninger – løber op i knap 280 millioner kroner.

Læringen er simpel. Nærmest banal. Når lokummet brænder, så lyt til dem, der er tæt på. Det kan godt være, at der så også er andre hensyn at tage i det store overblik. At der kan være større perspektiver, som ikke er synlige i røgen fra toilettet. Men velovervejede, konstruktive input fra folk tæt på, der ønsker at samarbejde, er en gave, man ikke skal takke nej til.

Det erkender den nuværende fødevareminister, Rasmus Prehn, da også nu i Nordjyske, når han siger, at der er "et ikke ubetydeligt forbedringspotentiale" i dialogen med borgmestrene. Samtidig afviser han ikke, at den foreslåede løsning kunne have været bedre.

Den udmelding tjener fødevareministeren til ære, men bør også gemmes sammen med en kopi den oprindelige mailkorrespondance til næste gang, sanitære installationer begynder at ulme.