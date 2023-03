⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



KONCERT

Danser Med Piger

"Danser lidt med piger.

Danser med lige hvem jeg vil, det' dig.

Hør' du, når jeg siger.

Ja, jeg' wavy, men hey: Det' du og jeg".

Alle kender hittet.

Det har bare braget frem alle vegne det seneste års tid - og ikke kun fordi det er mere end løst modelleret over "Dancing in the Moonlight" fra 1999, vel nok den eneste fuldtræffer fra Toploader.

Men også fordi "Danser med piger" i sig selv er helt usædvanligt iørespringende. Og i sjælden grad kalder på lige dele boblende sang- og danseglæde.

Sådan er det faktisk hele vejen med Danser Med Piger, der live viser sig at være ikke så lidt af en eksplosion af fest og farver og funk.

De fem i bandet (en flok bedstevenner i 20'erne), men vel nok først og fremmest forsangeren Oskar Kroager Ringgaard, fører sig frem med et overskud og en helt naturlig selvsikkerhed, som om de aldrig har foretaget sig noget som helst andet.

De er helt tydeligt kommet med det formål at skabe en fest, bygget op af stærkt humørsmittende dansepop og disco og ikke mindst funk.

Der er gang i de heftige funk- og discodanse-rytmer fra først til sidst hos Danser Med Piger - ikke for ingenting er gulvet ryddet til dansende. Foto: Martél Andersen

Man skal forestille sig en flok unge mænd, der må have lyttet meget til eksempelvis Danseorkesteret og Moonjam, de er sikkert også fuldt fortrolige med den elegante træfsikkerhed hos et 80'er-band som Johnny Hates Jazz, og så giver de den ellers fuld fodpedal på den dybeste og lækreste og mest swingende funkbas. Og det tætteste trommespil. Og der er blevet plads til noget så herligt 80'er-præget som masser af saxofon-soloer med en langt mere end dreven Daniel Mølgaard Christensen ved hornet.

Det kører bare for Danser Med Piger. Med det ene stærkt fodflyttende nummer efter det andet - ikke for ingenting er gulvet ryddet til dansende, og ikke så meget som et øjeblik bliver man præsenteret for et nummer, der alligevel ikke rigtigt fungerer.

Danser Med Piger har ikke helt numre nok på repertoiret til et ekstranummer - men så tager vi da bare "Danser med piger" én gang til, Foto: Martél Andersen

Tværtimod bliver man kastet direkte fra funk over i salsa, videre til disco for at blive hældt tilbage i latinamerikanske rytmer - båret af en stribe faktisk aldeles udmærkede tekster, og mon ikke Danser Med Piger er tæt på at have slået rekord i ordrigdom i den fængende "Uendelige unge", hvor der endda er sat plads af til hele to lange, flotte saxofonsoloer.

Der er noget rørende over et orkester, som på sit repertoire har et nummer, som skal berolige sangerens og musikernes forældre, "Jeg har det godt nok". Foto: Martél Andersen

Der er noget rørende over et orkester, som på sit repertoire har et nummer, der skal berolige forældrene (især mor), som ikke skal have grund til at være bekymret, for jeg er jo blandt venner, og "jeg har det godt, jeg har det godt nok".

Og så er der også noget rørende over et orkester, der på den ene side gerne vil takke publikum med et ekstranummer, men som på den anden side stadig ikke har numre nok - men så får vi da bare lige "Danser med piger" én gang til. Med endnu mere tryk på.

Sommerens mange koncert- og festivalarrangører er ikke for kløgtige, hvis de ikke sørger for at slå en klo i Danser Med Piger. Foto: Martél Andersen

For at skrive det lige ud: Sommerens mange koncert- og festivalarrangører er ikke for kløgtige, hvis de ikke sørger for at slå en klo i Danser Med Piger. For de fem er nærmest opskriften på koncentreret, højenergisk fest og dans med fuld hammer på den solide funk/discopuls.

Og ja, gennembrudshittet er en væsentlig del af festen, men så langt fra den eneste del af den.





Ove Nørhave

on@dnmh.dk

Danser Med Piger på Skråen i Nordkraft i Aalborg torsdag aften.