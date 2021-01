En frikadelle om dagen: Fri mig for de kødfri frelste

KOSTRÅD:Et snehvidt drys fra oven har måske nok gjort januarhumøret en kende lysere, men midt i coronakrise og nytårsblues synes Fødevarestyrelsen alligevel, at vi skal have endnu et gok i nøden.

Styrelsen er kommet med en opdateret udgave af danskernes kostråd, og det er ikke behagelig læsning for en halvgammel køddreng som mig.

I de hidtidige kostråd fra 2013 anbefalede man ifølge en artikel på dr.dk, at en voksen højst burde spise 500 gram rødt kød om ugen og begrænse indtaget af forarbejdet kød. I de nye kostråd er det nu, ifølge artiklen, ændret til 350 gram kød i alt om ugen. Herunder for eksempel også hvidt kød fra kylling.

Den lader vi lige stå et øjeblik. 350 gram kød om ugen. Det svarer til 50 gram eller omregnet en enkelt frikadelle om dagen. Og så er der ellers stort set dømt fuldkorn, grøntsager og bælgfrugter for resten. Man kan selvfølgelig spare lidt op. For mig vil et enkelt måltid med kød som den primære proteinkilde kræve 150 gram. Mindst. Så rundt regnet vil jeg fremover kunne spise kød to gange om ugen, hvis jeg skal holde mig indenfor anbefalingerne. Altså vil Fødevarestyrelsen gøre mig til fleksitar med to kødelige dage (kunne det være onsdag og lørdag?) og fem dage med rødbedetatar, saltbagt selleri eller indisk dhal. Heldigvis er der jo blot tale om en anbefaling. Så jeg vælger jo selv. Og det bliver et nej tak herfra.

Forstå mig ret. Det er udmærket, at Fødevarestyrelsen kærer sig om danskernes sundhed og kommer med en rettesnor for sund og fornuftig kost. Det er også en smuk tanke - som det er sket denne gang, hvor man opfordrer til at skære ned på kød og mælk - at styrelsen tænker klimaet ind i sine anbefalinger.

Men når anbefalingerne bliver så asketiske, at det for et madøre som jeg er aldeles umuligt at forstille mig, at jeg kan leve op til de gode råd, så står jeg ikke bare af. Så bliver jeg Rasmus modsat.

Så nu skal jeg eddersparkeme vise den fødevarestyrelse, at jeg kan spise kød. Masser af kød. Derfor deler jeg her i protest mod de nye kostråd et forslag til en proteinrig madplan for en uge i januar. Jeg kører den selv fra næste uge. Velbekomme!

Mandag:

Spaghetti bolognese.

Tirsdag:

Dansk bøf med bløde løg, kartofler, sovs og surt.

Onsdag:

Kamsteg med ovnkartofler og grønkålssalat.

Torsdag:

Frikadeller med stuvet hvidkål.

Fredag:

Bøf bearnaise.

Lørdag:

Osso buco.

Søndag:

Stegt kylling med risotto.